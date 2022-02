Alex Fernández define sus prioridades: su familia y su música

El éxito y el amor han entrado en la vida de Alex Fernández al mismo tiempo. El cantante está desarrollándose en dos facetas que ocupan todo su tiempo y a la par lo llenan de felicidad. Por un lado, alista la salida de un nuevo álbum bajo la producción de Edén Muñoz, exintegrante de Calibre 50, y por otro, aguarda la llegada de Mía, su bebé que está a semanas de llegar al mundo.

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, Alex habla sobre estos proyectos de vida que tiene mientras promueve su reciente sencillo “Muchachita”.

“Estamos trabajando en una nueva producción en conjunto con Edén, en donde decidimos fusionar nuestros sonidos, por nuestra parte el mariachi… Y de la de él, pues con su estilo. Además, integrando al mariachi instrumentos que él acostumbra a usar, como lo son el acordeón, la tuba y las percusiones”. Explica que la producción prácticamente está lista, sólo se está esperando el momento justo para que salga, pero en plataformas ya están dos adelantos, “Buscando el olvido” y precisamente “Muchachita”.

“Estamos muy contentos, muy emocionados de que la gente ya pueda escuchar pronto esta producción que tenemos”. Sobre su reciente sencillo, Alex se muestra más relajado y divertido tanto en el sonido de la canción como en el videoclip que ya está disponible en YouTube.

“La canción habla de dos cosas, básicamente de que un clavo saca a otro clavo y de que no hay nada que un mariachi con un beso no cure. También mucha gente me pregunta que si ya cambié de género o de estilo, pero no, yo siempre voy a traer mi traje de charro, simplemente que como aquí nos estamos saliendo de lo tradicional, por respeto decidimos no portar el traje de charro en esta producción. Lo tradicional lo vamos a seguir haciendo, solo que esta producción es de Edén, bajo este estilo y de vez en cuando vamos a estar jugando también entre sacar cosas tradicionales y canciones así como ésta”.

Con respecto al trabajo desarrollado con Edén, destaca que hubo buena comunicación entre los dos y que el resultado es un magnífico álbum que poco a poco irán compartiendo. “Es un genio musical, es un monstruo y trabajamos muy bien, me sentí muy cómodo, tuvimos buena química, además es un cuate súper buena onda, súper alivianado y humilde. Nos caímos muy bien”.

Para este próximo álbum, Alex comparte que de momento no habrá colaboraciones, piensa que podrían darse hasta que se consolide más en la música, “yo creo que ya después de esta segunda producción empezaríamos a ver el tema de las colaboraciones. Pero en este disco traemos mucha variación, pero todo con el mismo estilo”. Y adelanta sorpresas, “por ejemplo, traigo una canción que le hice a mi bebé, saldrá dentro de poco tiempo, para que también la puedan escuchar, es un tema muy especial que me hizo ‘El Chico’ Elizalde, quien es uno de los que creó ‘El tiempo no perdona’, una de mis canciones que más me gustan y de las más exitosas”.

Emocionado por la llegada de Mía

Alex y Alexia están a pocas semanas de tener entre sus brazos a Mía y el cantante confirma a EL INFORMADOR que se tomará un descanso para estar al pendiente de su hija: “Estaré con mi bebé que va a nacer como en un mes, estaré la cuarentena para cuidarla”. En esos días lanzará un sencillo editorial, “solo vamos a poner disponible una canción, es un cover de hecho, y después vamos a sacar como sencillo esta canción que es la de mi bebé, la idea está padrísima, pero todavía no la puedo platicar”.

De hecho, hace unos días compartió en Instagram un video donde su bebé responde con movimiento en el vientre de Alexia al sonido de su voz, un momento muy tierno para la pareja. “Estoy en las nubes, siempre le hablo, le canto… y ya vieron cómo reacciona, está cañón. También es musical, siempre que le ponemos música o vamos a un concierto, empieza a moverse que pareciera que está casi bailando, y me encanta, no aguanto las ganas ya de poder estar abrazándola, cantándole, teniéndola de frente y pues hacer todas las actividades con ella”.

A propósito de los conciertos, detalla que la gira ya se está armando, “va a estar padrísima, la vamos a empezar este año, pero el 2 de abril estaremos en ‘Pal’ Norte’, un festival de Monterrey, y el 7 de mayo acompañaré a Ana Gabriel, son fechas que ya tenía y que tendré que darme esa escapada para poder estar con mi bebé, pero ya que (ella) tenga como dos meses, más defensas, con vacunas y todo, vamos a empezar (de lleno) la gira”.

Su abuelo, muy presente

El pasado 17 de febrero Vicente Fernández cumplió 82 años y su familia ofreció una misa en su memoria a más de dos meses de su partida, Alex no pudo estar presente, pero comparte que a su abuelo siempre lo tiene muy presente. “Siempre pensamos en él, en mis oraciones siempre pido por él, ese día estábamos trabajando, yo he estado en promoción de arriba para abajo, ese día tocó estar en Estados Unidos”, confiesa además que cada día que pasa supera un poco más “el trauma (de su partida), pero siempre pensando que mi abuelo está conmigo, le he pedido que me guíe y que me cuide”.