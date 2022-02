Alex Fernández Jr. prepara todo para recibir a Mia, su primogénita

Cada vez falta menos para que Alex Fernández Jr. tenga entre sus brazos su primera hija, junto con su pareja Alexia Hernández. El hijo de "El potrillo" confirmó en entrevista que será en marzo cuando la pequeña Mia llegue a sus vidas y ya tiene un plan para disfrutarla.

INSTAGRAN/@alexfernandez.g

El cantante está promocionando los sencillos de su nuevo disco por lo que ya tiene en puertas varias presentaciones, entre ellas el Festival Pa'l Norte, que se lleva a cabo en Monterrey en el mes de abril, pero antes de eso se dará un tiempo para recibir a su bebé.

"Dejo todo este mes de promoción (febrero) y el siguiente mes nace mi bebé, entonces quiero tener un mes para no salir y no exponerme a traer el virus (COVID-19) y estar uno o hasta dos meses con mi bebé, después se viene un proyecto muy interesante de shows", dijo Alex en entrevista.

El nieto de "El charro de Huentitán" contó que tanto su papá como sus tíos, Vicente, Gerardo y Alejandra le han advertido sobre la responsabilidad de tener un hijo.

"Más que consejos todo mundo me ha dicho que 'la que me espera, que no voy a poder dormir' y me quieren asustar, pero yo estoy muy emocionado de ya tener la familia creciendo", expresó.

Además asegura que desde pequeño albergó el sueño de ser un a papá joven, a sus 28 años lleva 10 de relación con Alexia, con quien se casó por el civil en 2021.

"No fue algo como de 'ay ni modo, me embarace', no, fue algo super planeado, algo que yo quería desde hace mucho, pero no podía porque yo tenía primero que hacer mi vida, poder estar trabajando para poder mantener un hijo y en cuento se dieron las posibilidades dije ‘este es el momento’".

Su entusiasmo ha crecido desde que reparó en que su hija va a ser la primera nieta que lleve el apellido Fernández, pues aunque su hermana Camila dio a luz a Cayetana el año pasado, su primer apellido es distinto.

"Es la séptima nieta, pero es la primera Fernández, entonces siento mucho orgullo", afirmó.

El menor de la dinastía tuvo que posponer la ceremonia religiosa que planeaba en septiembre pasado porque su abuelo, Vicente Fernández, estaba muy delicado de salud. Falleció el 12 de diciembre por lo que ahora, una vez asimilada la pérdida el joven está tratando de retomar su carrera musical y espera poder casarse antes de que termine el 2022.

"Yo creo que por ahí de noviembre, pero ahora sí que la pandemia sigue muy fuerte y si todo va bien esperemos que sí y sea ya con mi bebita".

