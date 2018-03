Aleks Syntek critica video de niños "perreando"

El cantante Aleks Syntek criticó un video de niños "perreando", que le enviaron y que consideró como inadecuado.

A través de su cuenta en Facebook, Syntek habló a sus seguidores en un video.

"Me molesta como papá, me mandaron un video que me abstengo de subir porque está muy decadente, son puros chicos de entre los 13 y 16 años perreando, como si fuera una orgía de animalitos. Me lastima mucho ver eso".

Syntek además dijo que la música puede ser frívola y de moda, pero otra cosa es el "daño social" que contiene, así como "la actitud primitiva" del arte.

"Cada fin de siglo hay una decadencia en el arte y luego un renacimiento y se ha tardado ese renacimiento en este siglo XXI".

El músico añadió que seguirá recomendando buena música, aunque sea la menos escuchada. "Seguiremos peleando porque sea la que trascienda más en nuestras conciencias y en nuestra alma y no la otra que sí nos está haciendo daño, creo yo, nos está mandando con chorrillo al baño".

No es la primera ocasión que Syntek expresa su postura sobre el reggaetón.

En agosto de 2017 fue duramente criticado en Twitter luego de decir: que no soporta ese ritmo musical.

"¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? Ya estoy hasta la madre de oír lo mismo, ¿que todos los días desayunan el mismo bolillo con nata? Hay que variarle. Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reggaetón".

