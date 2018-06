Alejandro Shir explora el pop

Sin ataduras musicales es como Alejandro Shir se ha consagrado en la música como un referente en la industria latina. Tras el lanzamiento de “Ricurita” (una canción romántica con ritmos bailables) a mediados del año pasado, el cantante chileno no ha descansado para dar paso a una nueva creación que está lista para salir del horno.

El músico regresa una vez más a Guadalajara para anunciar los planes que nuevamente lo pondrán a sonar con una nueva producción que ya se alista y en la que ahora el chileno se adentra por completo en el pop.

“Estamos terminando el proceso de grabación de un EP, en la segunda semana de julio lanzaremos el sencillo grabado en México con tremendos músicos y productores, con un video también, grabado en Acapulco”, explica el cantante al considerar la importante relación y proyección que ha tenido en suelo mexicano.

Además, agradece la participación de todo el equipo que lo rodea para continuar con su música, ya que, para él “los artistas productores tienen una visión bastante amplia, en mi caso han sabido direccionar bien las canciones y eso me tiene muy contento”. Igualmente, reflexiona sobre el estilo que ha logrado arraigar, después de experimentar en múltiples géneros, para marcar la diferencia de su propuesta sonora ante tantas tendencias musicales en los últimos años en la industria:

“Constantemente te vas cuestionando o buscando diferentes tendencias. Ahora estoy en una etapa en la que descubrí, por diferentes factores y comentarios, cuál es mi estilo. He indagado por diferentes corrientes, he pasado por la salsa, por ejemplo, he buscado y explorado cuál es mi estilo más idóneo para saber desenvolverme mejor, ahora llego al punto en el que quiero hacer pop, es lo nuevo que se viene ahora”.

Alejandro Shir puntualiza que en esta exploración popera, apuesta por un sonido más latino con letras bastante sentimentales que hablan del amor y sus desencantos, con la consigna de seguir fortaleciendo el trabajo que desde el rubro pop se ha logrado ante el impulso de artistas que han vuelto a proponer trabajos integrales más allá de la imagen ante los reflectores.

“Creo que todo esto son procesos de la misma creación donde también el mercado va viviendo diferentes momentos. El mercado pop necesitaba esto, lanzar artistas y estrellas que tuvieran algo más, no solo a una persona guapa. Hay gente talentosa en todos los ámbitos, algunos que traen su guitarra, que cantan, que componen, lo importante no es claudicar, sino seguir adelante, más allá de lo que pide el mercado, hay que seguir intentando”.