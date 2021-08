Alejandro Fernández envía mensaje conmovedor a su padre 

Vicente Fernández Jr. acudió ayer al hospital donde está internado su papá, el “Charro de Huentitán”, desde el pasado viernes 6 de agosto, luego de que el cantante sufriera una caída en su rancho “Los tres Potrillos”, por lo que tuvo que ser operado de las cervicales.

Destacó que su madre, Doña Cuquita, se ha mantenido al tanto de la salud de su esposo y ha sido quien ha estado con mayor presencia en el sanatorio; además, confirmó que su hermano, Alejandro Fernández, ya está en Guadalajara, pues tuvo que regresarse de Europa para reencontrarse con su padre. Aunque Vicente Jr. no garantizó que su hermano ya hizo presencia en el hospital, trascendió que el intérprete de “Nube viajera" ya había llegado al nosocomio de manera sigilosa.

Por la noche de ayer, y a través de su cuenta en Instagram, Vicente Fernández compartió el reporte médico sobre su salud: “Informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda Don Vicente Fernández, es sin duda grave pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical”.

El breve comunicado añadió que en este proceso post operatorio, Vicente Fernández se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la Unidad de Terapia Intensiva. “Agradeciendo a todos su preocupación, se les mantendrá informados de acuerdo a su evolución”, finaliza el comunicado familiar.

Así mismo, le pidieron a la prensa “que dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández”; informaron que “no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello”.

Recalcaron que “toda información será por estos medios a través de los comunicados que emita el equipo médico”.

Por su parte, Fernández Jr. descartó que su padre sea trasladado de momento a otro hospital o reciba el alta médica para retornar a su casa y continuar con su recuperación en el entorno familiar: “Intubado no está, tiene oxígeno como todos los pacientes que están en terapia. Fue un accidente, se cayó en su recámara, no fue en el baño, y se pegó en el buró. No está operado más que de las cervicales (...) no somos los doctores nosotros, hasta ahorita no nos han dicho nada. Un paciente no se puede estar moviendo si está en terapia intensiva”.

Durante la tarde de ayer, la cuenta de Vicente Fernández compartió un extracto de una de sus películas, encabezando la publicación en Facebook con “No se crea todo lo que dicen”, y añadió en tono humorístico: “Yo queriendo quedar bien con la vecina y no me dejan”.

Por su parte, Alejandro Fernández, a través de su cuenta en Instagram compartió una fotografía junto a su padre sobre el escenario, la cual acompañó con la frase: “Te amo pa” enseguida de un emoji de corazón. El post de Alejandro Fernández fue comentado por fanáticos de ambos cantantes deseando la pronta recuperación del “Charro de Huentitán”.

