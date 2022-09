Tras la demanda que el cantante Alejandro Fernández emprendió contra “Simi Potrillo”, Emmanuel Mercado, quien da vida a este personaje, comparte a El INFORMADOR sentirse inseguro y temer por su integridad luego de que tras la última reunión, hace 15 días con el abogado de Fernández, no se llegó a ningún acuerdo en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), en Ciudad de México, instancia en la que a decir de Emmanuel ya no se puede hacer nada.

“Hace 15 días tuvimos la última reunión en México de junta de avenencia, fue la última porque allí ya se acabó esa instancia con ellos. INDAUTOR nos lo dejó muy claro a las dos partes, que ahí ya no hay nada que hacer, como no llegamos a un acuerdo, porque ellos insisten en que me quite el nombre sin ningún fundamento. Al final se tornó un poco difícil la situación, porque el abogado se empezó a ser un poquito más agresivo. No duró tanto la reunión. Solo quedan las instancias en Guadalajara, tanto de parte de él como parte mía”.

"Mencionaron mi nombre completo, cuánto supuestamente yo ganaba, sacaron mi domicilio, pusieron en riesgo la seguridad de mi familia, mi seguridad, todo el tiempo ha sido así"

La demanda, recuerda Emmanuel Mercado, surgió a raíz de que Alejandro Fernández, mediante su equipo legal, solicitaron a “Simi Potrillo” no utilizar este nombre artístico que está registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que accedió al registro al considerar que esta palabra compuesta no afecta los intereses laborales de Alejandro Fernández: “En Guadalajara le hice saber que la marca de ‘Simi Potrillo’ estaba registrada, que me lo había autorizado el IMPI”.

Emmanuel Mercado señala que haciendo uso del derecho a la libertad de expresión ha decidido explicar la actualidad de su caso, pues ha identificado diversas situaciones que lo hacen temer por su seguridad, al recordar que información personal de él fue difundida poniendo en riesgo a su familia, pues incluso, señala que en 2020 fue sujeto de un atentado con armas de fuego mientras estaba en un establecimiento en donde alejaron a los comensales presentes y le indicaron que la situación era con él.

“Siempre he tratado de cuidar mis palabras, pero ya estoy muy cansado, muy harto, ya no soporto este rollo de mentiras. Porque tengo más de tres años con esto y se la han pasado diciendo mentira tras mentira en medios de comunicación internacionales. Mencionaron mi nombre completo, cuánto supuestamente yo ganaba, sacaron mi domicilio, pusieron en riesgo la seguridad de mi familia, mi seguridad, todo el tiempo ha sido así, ya tuvimos un atentado al poco tiempo de que pasó todo esto. Siguen atentando contra mi trabajo”.

Emmanuel detalla que tras este suceso fue a la Fiscalía de Jalisco a poner una demanda contra quien resultara responsable, sin embargo, esto no procedió a más, pese que ha había evidencia de videos y pistas de que lo seguían previo al incidente, destacando que hasta el momento no tiene pruebas concretas sobre quiénes orquestaron la situación o los motivos verdaderos para hacerlo.

Apelará a demanda local

Emmanuel Mercado señala que las afectaciones hacia su trabajo se mantienen presentes, pues ante el show que tenía programado durante las recientes fiestas patrias nuevamente apareció el equipo legal de Fernández para pedir al recinto a no permitir la presentación de “Simi Potrillo”, quien puntualiza que esto sucedió fuera de la ley “porque nos has metido un juicio como tal, no hay una sentencia, no hay una autoridad que llegue y te diga que no puedes hacerlo, simplemente no hay una sentencia. Provocan este pánico que me ha afectado durante más de tres años en los lugares que me contratan”.

Emmanuel indica que en la última reunión en Ciudad de México, sin la presencia de Alejandro Fernández, no se llegó a ningún acuerdo con su represente, por lo que considerar que si este caso avanzará, teniendo como argumentos que “Simi Potrillo” afecta a la carrera de Fernández, se debería realizar una demanda local, es decir en Guadalajara, donde ambos implicados residen.

“Tengo que esperar a ver si se les ocurre en estos días meter la demanda que tienen que meter y si no lo hacen pronto pues lo voy hacer yo, esa es la verdad, es lo que sigue. En (Ciudad de) México no hay nada que hacer, así nos lo dejaron claro a él y a mí en INDAUTOR (…) lo que prosigue es una demanda por la vía civil o penal de parte de ellos, porque ellos fueron los que me citaron allá. Yo no lo voy a citar allá, lo voy a citar en Guadalajara, aquí yo vivo”.