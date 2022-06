Luego de que Alejandro Fernández no se presentó al Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco (IJA) para resolver, en una primera cita, el conflicto legal que tiene con Emmanuel Mercado, quien es demandado por el cantante argumentando uso indebido de su nombre artístico por su personaje de imitación “Simi-Potrillo”, de acuerdo a un documento enviado a la redacción de EL INFORMADOR, hay un nuevo citatorio para que ambas partes se reúnan en próximos días nuevamente en el IJA.

De acuerdo al documento fechado el 6 de junio del 2022, titulado “Segunda invitación a entrevista inicial”, Alejandro Fernández estaría citado para acudir a las instalaciones del IJA el próximo 21 de junio a las 12:00 horas, para “llevar a cabo una entrevista inicial sobre un asunto en materia COMUNITARIA”, se indica.

“El motivo de esta invitación, es apoyarlos para resolver el conflicto que usted tiene con Hugo Emmanuel Mercado López, esto de manera pacífica y a través del diálogo, donde un profesional neutral e imparcial facilitará la comunicación entre ustedes para llegar a acuerdos satisfactorios y sobre todo, a un arreglo voluntario”.

En el documento se indica que el cantante deberá acudir con una identificación oficial vigente y “en caso de ser necesario con los documentos suficientes que acrediten el carácter con el que comparece”, indicando que este servicio será confidencial, por lo que se recomienda que acuda de manera individual.

¿Cuál es el conflicto entre Alejandro Fernández y “Simi-Potrillo”?

Hace una semana, Emmanuel Mercado, en entrevista con EL INFORMADOR, confirmó que Alejandro Fernández no acudió a la primera cita en el Instituto de Justicia Alternativa, luego de que el demandado recurrió a esta instancia con el fin de poder llegar a un acuerdo con el cantante, luego de que su acción legal no solo le ha implicado problemas para trabajar, pues “Simi-Potrillo” indicó que su nombre y reputación fueron dañadas a escalas personales sin bases sólidas.

“Es un recurso que metimos nosotros, un servicio que solicité en el IJAJ, para poder solucionar esto de una manera más rápida, sobre todo, cordial, por una afectación que ha venido durante mucho tiempo”, explicó Emmanuel Mercado.

“No estoy pidiendo un centavo, no estoy pidiendo que lleguen 70 mil cámaras a mí, no quiero eso, yo tengo a mi familia, no quiero que la expongan. Yo quiero que te disculpes, es lo único, y se acabó”, expresó Emmanuel Mercado “Simi-Potrillo”, quien recordó que desde el 2020 fue demandado directamente por Alejandro Fernández, por lo que recurrió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar a su personaje como marca y así descartar y/o comprobar que no se hace un uso indebido respecto al nombre artístico de Fernández, quien ha llevado su demanda mediante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).