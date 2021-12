Alejandro Fernández: Estos son los pasos que tienes que seguir para acudir a sus conciertos

Si compraste boletos para la gira de conciertos de Alejandro Fernández, “Hecho en México”, la cual llega al Auditorio Telmex los días 17, 18 y 19 de diciembre, tienes que desarrollar un proceso que te llevará algunos minutos de tiempo para acudir a sus presentaciones, esto es para garantizar la seguridad de todos los asistentes a propósito de la pandemia que aún persiste por COVID-19.

Para ingresar a alguno de los conciertos necesitarás de tu “FastPass”, el cual lo puedes obtener en ocesafastpassalejandrofernandez.creamedic.com.mx. Toda vez que ingreses a esa dirección, deberás buscar el botón “Registrarse” y colocarás tus datos: Nombre completo, correo electrónico y crear una contraseña. Selecciona la casilla “Aviso de privacidad” y da clic en “Registrar”.

Recibirás un correo electrónico para confirmar la creación de tu cuenta. Da clic en el vínculo de verificación. Regresa a la página ocesafastpassalejandrofernandez.creamedic.com.mx e ingresa los datos que diste de alta. Una vez dentro de la cuenta, selecciona la opción “Mi registro” en el menú superior y tómate una foto para tu “FastPass”.

Selecciona y vincula el documento a verificar, tienes dos opciones:

Certificado de vacuna: Nacional-Americano-Europeo (Greenpass and NHS)-Canadá-Costa Rica-Chile-Colombia. Prueba de Covid-19 negativa. El sistema validará el documento mediante la carga de un archivo PDF o mediante la lectura de un código QR. Nota: El sistema valida la prueba mediante lectura de código QR, verificando nombre, fecha de toma, resultado, ID de asociado (laboratorio) y llave única. Según el tipo de documento que ingreses, podrás obtener un pase con validez de un día.

Tu pase contiene tu foto y los días en que será validado, deberás presentar este pase con tu boleto físico o tu TicketFast.

Concierto de Alejandro Fernández: DUDAS FRECUENTES

Fernando Favela, director del Auditorio Telmex responde dudas sobre la aplicación de este procedimiento: “Llevamos esto a cabo porque queremos tener a la gente mucho más cuidada y protegida, porque es el público el que hace que el auditorio siga caminando, es un tema de seguridad”.

En redes sociales la gente señalaba que se avisó de este proceso con pocos días de antelación, en ese sentido, Favela responde: “No es que se haya avisado con pocos días, se avisó una semana antes de los eventos. Y tiene que ver con que necesitábamos la plataforma lista para que se hiciera”.

"Este procedimiento tiene un costo que asume el auditorio y el promotor"

Sobre por qué no se había aplicado este proceso en los anteriores eventos del Telmex, resalta porque es justo que ahora lo tienen, sin embargo, desde que comenzó operaciones el auditorio tras la pandemia, ha habido un esfuerzo por prevalecer la seguridad de todos, desde el tema de pruebas, cuestionarios y códigos QR, incluso hay descuentos para las personas que están vacunadas. “Lo que nos dice la autoridad es que hay que vacunarnos, y lo que hacemos nosotros es coadyuvar y decir: vacúnense, es la manera de que estemos bien y lo que estamos haciendo es poner todo a nuestro alcance para que pueda suceder esto. Y hoy la regla con la que nos pusimos de acuerdo Ocesa y nosotros, para llevar a cabo los eventos era tener a la gente vacunada o con su prueba”.

En cuanto a si este proceso se hará de ahora en adelante como requisito para los futuros conciertos, comparte Favela que sí. “Nuestra idea es quedarnos ya con esto, este procedimiento tiene un costo que asume el auditorio y el promotor. Y lo que vamos a hacer en los siguientes eventos que son en enero, seguir aplicándolo”. Este procedimiento, recuerda Favela ya se está haciendo desde hace tiempo en eventos como la Fórmula 1 y Pa’l Norte.

Y ¿Cuándo es ideal hacer el procedimiento? “Ahora. En cualquier momento, te va a llegar (el “FastPass”) en tres minutos. Es una cosa muy rápida y el mejor momento es el que tengan disponible para hacerlo”. Si alguien no está vacunado y si no se hizo ninguna prueba para demostrar estado negativo, ¿puede ingresar? Favela responde que se harán pruebas en el auditorio pero hay que acudir con tiempo de antelación, “pero la gente si no tiene prueba o no tiene vacuna, no va a poder entrar al auditorio”.

Habrá coordinadores y apoyo especial para organizar mejor ese proceso para quienes se hagan la prueba en ese momento y para quienes entreguen su “FastPass”, hay una especial logística. Favela comparte que el auditorio abre con dos horas de antelación previo a sus eventos. Ya ingresando al foro, las medidas implementadas son las mismas como el uso del cubrebocas, por ejemplo. El aforo es del 85% en este momento.

Si alguien se rehúsa a hacer el procedimiento no va a ingresar, pero sí le pueden devolver el dinero pagado por los boletos. “Si la gente no quiere porque esta es una regla con la que no está de acuerdo, nosotros no podemos hacer nada, nos da mucha pena”.

El reembolso será de acuerdo a la forma de pago con la que se adquirieron los boletos.

Para más información, llamar al 55 1500 65 33 de lunes a viernes de 09:00 de la mañana a 21:00 horas. Sábados y domingos de 10:00 de la mañana a 20:00 horas.

Alejandro Fernández: Nuevas fechas

Alejandro acaba de anunciar dos nuevas fechas en la Ciudad de México y dos más en Guadalajara.

El intérprete se presentará el 10 y 11 de febrero en el Auditorio Telmex y el 17 y 18 de febrero en el Auditorio Nacional. Para las cuatro nuevas fechas, la Preventa Citibanamex se llevará a cabo el 16 y 17 de diciembre y un día después los boletos estarán disponibles en las taquillas de los inmuebles y a través de www.ticketmaster.com.mx.

AC