Alejandra Guzmán responde a los reclamos de su hija Frida

Luego de que Frida Sofía reprochara a Alejandra Guzmán en el Día de las Madres, ser una mala mamá y no haber estado con ella en su niñez, la cantante por fin respondió a los reclamos de su hija.

"La Guzmán" dijo que ella trató de hacer las cosas lo mejor que pudo, con la educación de su primogénita. Durante la entrevista que brindó al programa "Ventaneando" aclaró:

"¿Qué te puedo decir? Al final creo que las cosas se pueden hablar y no pierdo la fe que un día me marque Frida y hablemos, yo la amo por sobre todas las cosas".

No obstante, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán subrayó que la distancia física que mantuvo con su hija cuando era niña fue para darle una mejor calidad de vida.

"Le he dado muchas cosas como dos carreras, un patrimonio en Miami y mira, yo también me quejaba de cosas de mi mamá, pero no es fácil ser mamá soltera, y pues nada, hay que hacer lo mejor y lo mejor es el ejemplo y el trabajo", explicó la cantante.

Aunque Alejandra se muestra abierta para aclarar las polémicas cosas que ha hecho su hija, esta posibilidad no parece tan cercana, sobre todo luego de que se difundieran las imágenes en las que se ve a Christian Estrada, ex de la joven, en los ensayos de Ale.

OA