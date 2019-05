Frida Sofía pide perdón y advierte cambios en su vida

Nuevamente Frida Sofía está dando de qué hablar en las redes sociales, ahora por compartir un mensaje en el que hace varias revelaciones, pide perdón y advierte un cambio drástico en su vida. Este viernes le dedicó un mensaje a Alejandra Guzmán por el Día de las Madres, mensaje que muchos usuarios consideraron revelador, fuerte y hasta cruel. En el mensaje se lee:

"Mi comportamiento refleja lo dolida que está mi alma y lo destrozado que está mi corazón"

"Esta es una de las imágenes más poderosas. Estudie y limpie su acto por el bien de sus hijos. Sus mentes son frágiles, sus emociones son profundas. No los destruyas mentalmente porque las palabras nunca se pueden devolver".

Después, ya este sábado, Frida compartió en Instagram un mensaje en el que inicia reconociendo que su comportamiento ha sido un reflejo de lo dolida y destrozada que se encuentra. "Mi comportamiento refleja lo dolida que está mi alma y lo destrozado que está mi corazón".

Continúa pidiendo perdón a todas las personas que con intención y sin ella ha lastimado. "Asumo toda la responsabilidad de mis malos actos así como los buenos. Pido perdón a quien lastimé de alguna forma u otra, con o sin intención. También trabajaré en perdonar; pero para poder hacerlo también me tengo que desahogar", se lee.

"Admito haber sido cómplice toda mi vida de vivir y seguir una mentira. Y por eso estoy tan desesperada de poder ser yo"

Sin dar mayores detalles, Frida Sofía confiesa que ha sido cómplice de vivir y seguir una mentira que la ha tenido desesperada, pero aclara que ya gracias a la gente que le ha brindado apoyo, está decidida a romper las cadenas, querer vivir y advierte que se avecina un cambio drástico en su vida.

"Admito haber sido cómplice toda mi vida de vivir y seguir una mentira. Y por eso estoy tan desesperada de poder ser yo. No la hija de ni parte de ni nada... simplemente Frida. Desde hoy van a ver un cambio drástico. Esto lo hago por mí pero fueron ustedes que me dieron las ganas y la fuerza de poder romper cadenas y querer vivir. Gracias y hola, mucho gusto, me llamo Frida Sofía".

Para muchos usuarios resultó una sorpresa el mensaje de la hija de Alejandra Guzmán, luego de generar tanta polémica y protagonizar pleitos con algunos miembros de la familia Pinal, como el que tiene desde hace varios años con Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel.

