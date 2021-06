Alejandra Guzmán reaparece en televisión y recuerda su niñez

La rockera mexicana Alejandra Guzmán reapareció este viernes con sus padres, Enrique Guzmán y Silvia Pinal, en el programa "Día a Día", de Caracol Televisión, en Colombia.

En una entrevista matutina en vivo con la cantante desde Estados Unidos, Caracol, uno de los principales canales de Colombia, difundió unas escenas en la que, en una mitad de la pantalla, se apreció a la artista en su residencia de Miami, Florida, y, en la otra y en blanco y negro, aparecieron sus progenitores con ella en los brazos de su madre.

Las imágenes correspondieron a un programa de la televisión mexicana de 1968, cuando nació Alejandra, ya que todavía se observó que apenas tenía unos meses de nacida.

La presentadora televisiva colombiana Catalina Gómez, una de las conductoras de Día a Día, le dijo a la mexicana que sus padres "orgullosos te dieron a conocer en un programa de la televisión mexicana". De inmediato, se transmitió una curiosa secuencia del diálogo:

Silvia Pinal: Ya decidí cómo se va a llamar.

Enrique Guzmán: ¿Cómo?

SP: Se va a llamar Gaby.

EG: A mí me gusta más Alejandra.

SP: ¿Qué te pasa? Oye: de ninguna manera voy a permitir que mi hija se llame Alejandra. ¡Así que se va a llamar ¡Gaby! ¡Gaby!

EG: Está bien, no te enojes. Además, no me disgusta que se llame Gaby. Yo tenía una novia que se llamaba Gaby y me trae gratísimos recuerdos.

Segundos después, Pinal se volvió hacia las cámaras y, orgullosa, anunció: "Amigos: les presento a Alejandra Guzmán".

Al intervenir de nuevo desde Miami, Alejandra dijo: "Nosotros tres".

"Creciste en los escenarios", le recordó la colombiana Carolina Soto, otra de las conductoras, para preguntarle si su padre y su madre la respaldaron a fomentar sus inquietudes artísticas.

"Pues me apoyaban moralmente, porque realmente nunca me hicieron mucho caso. Yo estuve en muchos grupos musicales y mi madre me sacó, porque mi hermana Viridiana (Alatriste) murió (en 1982)", rememoró.

"Entonces, yo me volví muy rebelde y cuando escuché que había audiciones para cantar fui y (a los productores) no les dije que era ni Guzmán ni Pinal ni nada y fui y grabé mis primeros seis discos en España", relató.

Al admitir que "jamás pensé que me fuera a ir así", narró que "la verdad es que lo difícil fue abrirme ese lugar en los escenarios y decir: Soy Alejandra Guzmán. No (que) soy la hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán. Entonces eso fue lo que me costó trabajo. Demostrarles que yo tenía lo mío".

Tras atribuir esos momentos a "parte de la búsqueda que tuve que hacer", contó que "porque siempre estudié baile y actuación y lo que menos estudié fue música. Y mi papá pues siempre cuando yo le veía me aprendía todas las canciones. Me ponía a bailar en sus ‘shows’. De repente salía una pirinola ahí atrás de él".

"Desde siempre jugaba yo a hacer artista. Entonces, siempre quise hacerlo, siempre estuve segura de que eso era lo mío y aquí estoy después de 33 años", proclamó.

Alejandra pinta y cocina en la pandemia

"Siempre he pintado árboles", en una actividad que practica "desde la escuela", precisó. "El chiste es sacar todo lo que tiene uno adentro y son regalos que te da tu espíritu. Y cuando lo ves, ves algo que te dice tu espíritu", señaló.

Cuestionada por Gómez sobre la canción "Primera y última vez", que la mexicana escribió y compuso en diciembre de 2020, ya en época de COVID-19 y pensando en las mujeres, respondió que se refiere a "cuando ‘te están viendo’ la cara, cuando te están mintiendo, cuando te están engañando".

"Es bueno cuando uno dice la verdad y las cosas que uno siente. (…) Ya estuvo de esos personajes que a veces quieren venir a cambiarte la vida o a cambiar tu personalidad o a cambiar tu manera de ser. (…) Siempre he sido una mujer un poco rebelde, pero… con causa", afirmó.

Luego de confirmar que el próximo 3 de julio retornará a los escenarios con un concierto virtual o vía internet desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, tras la pausa obligada a la que debió someterse por el peligro de contagio del coronavirus, destacó que enfrentará sus nuevos retos con una actitud "diferente".

A una pregunta del colombiano Carlos Calero, único conductor del programa, sobre si el regreso "es una emoción inigualable", contestó: "Claro, eso es lo que más sueño. Regresar al escenario, volver a ver los vestuarios (…) y la parte creativa es lo que más me gusta".

Al dar detalles de "Lado oscuro", que presentó como "una balada muy fuerte", aseveró que "han pasado cosas muy bellas y la gente me ha dicho cosas bonitas de la canción porque al final dice muchas verdades".

"Y creo que en las canciones que estoy escribiendo se refleja que hay un pasado, pero que hay un futuro y que hay una actitud diferente y que hay, en mí, ganas de seguir ‘rockanroleando’, ganas de seguir cantando a la vida. Amo la vida, amo todo lo que me ha sucedido porque ha sido una vida intensa", admitió.

Sin aludir con sus entrevistadores a los prolongados y múltiples conflictos con su hija, Frida Sofía, que trascendieron al público y causaron escándalos, se limitó a confesar que "jamás había pasado tanto tiempo conmigo misma. Estoy cocinando mucho, estoy pintando mucho, estoy haciendo muchas cosas para mí. Entonces, me ha servido esta pandemia a mí".

Del concierto en el Auditorio informó que "estoy haciendo coreografías y un montaje de escenas distinto a los demás. Pero va a ser algo muy íntimo, con diferentes secciones y con diferentes instrumentos. Me encanta porque ya estamos logrando algo distinto".

Un concierto online es "muy diferente" y es como un programa de televisión, porque "no hay público, no hay nadie que te grite ni que te haga sentir esa energía. Entonces es muy distinto y yo espero pronto ya hacer una gira con mi gente y con ese público que extraño tanto", puntualizó.

MB