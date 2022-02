Alejandra Guzmán celebra su cumpleaños junto a su madre, Silvia Pinal

Este miércoles, la cantante Alejandra Guzmán celebró su cumpleaños 54 en compañía de su madre, Silvia Pinal.

En redes sociales, la cantante compartió imágenes de su celebración, el decorado que le hicieron y una fotografía en la que aparecen Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán y por supuesto, su sobrino Apolo, un bebé que se ha robado la atención de la rockera en los últimos meses.

En sus historias de Instagram compartió videos e imágenes de sus fans, quienes junto con ella celebraron su cumpleaños.

"Gracias, estoy muy feliz, llena de bendiciones, mi mami, mi hermano, mi sobrino, mis fans me mandaron globos, pasteles, comida… entonces me encanta poder ver mi vida siempre llena de bendiciones, de música, de fans, de gente que me llena el corazón, que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas", dijo la cantante a un grupo de periodistas que se reunió afuera de su casa.

Guzmán compartió el deseo de su madre, Silvia Pinal, de un novio para la Reina de Corazones, pero pidió uno que valga la pena.

"Pero un novio que deveras valga la pena, como yo he logrado muchas cosas en la vida y soy muy independiente, pues me fijo en cosas que normalmente las mujeres no se fijan… (por ejemplo) besar bien".

"Está enfocado en su carrera nada más, yo soy su hija, pero sus logros yo creo que es importante mencionarlos, no sus maridos ni sus hijos, su carrera, sus logros, 100 películas, imagínate el primer programa de televisión a color, a mí no se me olvida".

La hija de Enrique Guzmán aprovechó para contar que alista un proyecto sobre la vida de su madre.

Lo que más llamó la atención de muchos en este cumpleaños fue un video en el que Paulina Rubio le canta "Las Mañanitas", dejando atrás y poniendo punto final a años de rivalidad.

"Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a la rockera más cool se las cantamos así, Alejandra yo te quiero, que pases muy feliz cumple.

"Es la primera vez que te deseo feliz cumple, por una gira llena de amor, de gente cool como tú y como yo. Feliz cumple, Alejandra", es el mensaje que la Chica Dorada le envió a la Guzmán.

INSTAGRAM/@laguzmanmx

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán mantuvieron una enemistad de varios años debido a Erik Rubín, cantante con el que ambas tuvieron una relación, pero esas diferencias quedaron a un lado y se unieron en la gira "Perrísimas", con la que ofrecerán conciertos en Estados Unidos.

AF