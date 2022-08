Tras el exitoso debut que marcó “Vencer la ausencia” al llegar recientemente a la pantalla mexicana, convocando a más de tres millones de espectadores en la barra nocturna de las 20:30 horas por el Canal de Las Estrellas, su elenco está emocionado por la gran apuesta que ha hecho la productora Rosy Ocampo, quien impulsa este nuevo melodrama, que es la cuarta parte de la saga “Vencer” de Televisa, que inició con “Vencer el miedo” en 2020 y prosiguió con “Vencer el desamor” y “Vencer el pasado”.

Aunque se auguraba un gran recibimiento por parte de los espectadores, sus coprotagonistas Alejandra Barros y Alexis Ayala, en entrevista con EL INFORMADOR, se expresan sorprendidos al superar por mucho las expectativas de esta historia, que aunque aún está en filmaciones, ha cautivado a los mexicanos por su poderosa trama de lucha y fortaleza basada en las historias de “Esther”, “Julia”, “Celeste” y “Margarita”, cuatro mujeres enfrentan pérdidas en amor, salud y bienestar y tendrán que replantear su vida para salvar a sus familias del caos.

“Ver el resultado con la gente, de verdad no puedo más que sentir muchísimo agradecimiento”, indica Alejandra Barros, quien aceptó el reto de interpretar a “Celeste”, quien en su lucha en “Vencer la ausencia” tendrá que afrontar su destino al ser diagnosticada con esclerosis múltiple y perseverar en su anhelo por convertirse en madre, junto a su esposo “Braulio”, interpretado por el reconocido actor Alexis Ayala.

“Más que la vida sea injusta, es una lección permanente, te da lecciones muy fuertes. Esta mujeres tratan de establecer un negocio y de repente un golpe muy fuerte hace que todo esto se vaya abajo, no solo eso, pues la relación entre estas cuatro mujeres se ve fracturada desde el centro”, apunta Alejandra Barros al indicar cómo su personaje “Celeste” es por mucho una de las más arropadas por la audiencia, pues como en muchos casos de la vida real, retrata cómo es luchar ante una compleja enfermedad y todo lo que implica emocional, social y familiarmente.

“Cada una enfrenta sus diferentes ausencias, ‘Celeste’ ve su ausencia de no poder tener un embarazo, después la ausencia de la salud. Esta mujer tendrá que ir venciendo estas ausencias, se va conociendo su relación, un matrimonio en el que le controlan todo y ella se siente comprometida con su marido para corresponderle lo que él dice, eso le trae consecuencias con las amigas”.

Aunque los giros de “Vencer la ausencia” se destaparán progresivamente, ante las otras historias protagonizadas por Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Mariana Garza, María Perroni, David Zepeda, Danilo Carrera, Jesús Ochoa y Nailea Norvind, entre otros, Alexis Ayala resalta el gran ingenio que entrelaza a todos los personajes, en especial a “Braulio”, quien sorprenderá por su fuerte carácter, pero también tendrá que aprender a enfocar su desmedido amor.

“De ‘Braulio’ me atrajo que es un hombre totalmente enamorado de su mujer, convencido de que tiene una familia, él todo lo que hace lo hace por amor a su mujer, y eso está increíble, está convencido de que lo que hace es por un bien mayor de ellos como pareja. Si se equivoca o no, son cosas que se irán viendo en esta historia, no puedo contar más”.

Realidad que fascina al espectador

Ante el impacto mediático que ha tenido la saga “Vencer”, Alexis Ayala enfatiza en cómo este proyecto apuesta por ofrecer una evolución en su narrativa: “Rosy Ocampo tiene muy claro cómo es la franquicia ‘Vencer’, de cómo se abordan estos temas, que no solo es un melodrama donde hay llanto y éxito, sino también está la voz social”, anota.

Alejandra Barros coincide en que esta visión más contemporánea en las historias también permite a los actores establecer interpretaciones más orgánicas y sensibles. “Es con una dirección más natural, los temas actuales no se pueden tocar en el tono de antes. Para que la gente se identifique aún más, también necesita tener una realidad y respeto hacia los temas, creo que eso se ha logrado muy bien”.

CT