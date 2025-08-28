Jueves, 28 de Agosto 2025

PRI comparte video "ritual" para volver a la presidencia a través de su cuenta de TikTok

El PRI demuestra su presencia en redes con “broma” sobre su futuro en la presidencia de México

Por: Brenda Barragán

En la grabación, que rápidamente generó comentarios y reacciones, se observa de manera humorística y simbólica un acto que representa su deseo de volver a ocupar el poder ejecutivo en el país, cargo que no ostentan desde el año 2018. TIKTOK/@pri_nacional

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), una de las fuerzas políticas más antiguas e influyentes de México, sorprendió recientemente en redes sociales al difundir un video en su cuenta oficial de TikTok, donde simulan un peculiar “ritual” para regresar a la presidencia de la República.

En la grabación, que rápidamente generó comentarios y reacciones, se observa de manera humorística y simbólica un acto que representa su deseo de volver a ocupar el poder ejecutivo en el país, cargo que no ostentan desde el año 2018.

   
 
 

El PRI y su búsqueda de relevancia digital

El uso de TikTok no es casual. En los últimos años, el PRI ha buscado acercarse a votantes jóvenes y adaptarse a las dinámicas de comunicación política digital, donde los contenidos breves, creativos y virales se han convertido en una herramienta clave para llegar a nuevas audiencias.

Aunque el tono del video es ligero y hasta paródico, refleja también la intención del partido de reposicionarse en la conversación pública en un momento en que la competencia política se intensifica.

Contexto político actual en México

México atraviesa un clima político marcado por la polarización y el fortalecimiento de nuevas fuerzas, principalmente Morena, partido en el poder. Los partidos tradicionales, como el PRI, el PAN y el PRD, enfrentan el reto de recuperar la confianza ciudadana tras años de desgaste y críticas hacia sus gobiernos pasados.

En este escenario, la publicación del video ha sido interpretada como un intento del PRI por mantenerse vigente en el debate público y demostrar que busca reinventarse en medio de un proceso de transformación política nacional.

El material difundido despertó diversas opiniones en redes sociales: desde quienes lo tomaron como una estrategia fresca y divertida para conectar con los electores, hasta quienes lo criticaron por considerarlo una trivialización de la política.

