Alan Salomon, en mancuerna con Drake Bell

El dj mexicano Alan Salomon está de estreno estos días, al lanzar tres sencillos. La primera es una colaboración que hizo con Drake Bell y Jorge Blanco en el sencillo “No perdamos paciencia”. Para el dj y productor, colaborar con otros músicos “es algo muy grato, muy diferente a estar solo en el escenario o en el estudio. Trabajar con artistas de la categoría y relevancia de Bell y Blanco es increíble”. En particular, este sencillo “empezó por querer hacer música de calidad”.

Alan conoce a Drake desde hace tiempo, ya habían acordado hacer una colaboración, pero no se había dado el momento: “Quisimos seguir con la mancuerna musical. No había habido un momento para hacerlo. Después de escuchar su último sencillo, me pareció una canción fenomenal. No perdimos más tiempo. Nos encantó a todos el producto final. Lo padre de la canción es que no califica ya como un remix, es una canción mía. Da más libertad de anunciarla y de promoverla, es una canción bastante amigable. Se presta para cualquier tipo de situación”.

A diferencia de su labor como productor, trabajar temas resulta “completamente diferente: hay que nutrirse de otras personas. Es mucho más fácil decir ‘Es una canción mía, va así, A, B, C’. Pero con otros creativos hay que tomar bastante su opinión, adaptarse a su sonido, a las voces. Además es el equipo detrás (las disqueras). Es un reto mucho más grande hacer una pieza con otros artistas. Es mucho el ir y venir de comentarios e ideas”.

Además de la colaboración con Drake Bell y Jorge Blanco, Alan Salomon compartió ayer el tema “It’s the music”: “Muy ad hoc a mi estilo. Es una canción que he estado trabajando en ella un tiempo importante, pero consideré que ahora por el momento mundial es importante estrenarla. La canción habla de por qué la música nos hace sentir, qué es la música”, detalla el artista.

El sencillo que completa la triada de lanzamientos este abril es otra colaboración, en este caso con la artista Olivia Adams: “Es un remix, con mucha alegría, es una canción de trap, una especie de trap con rock. Se me acercó el equipo de Olivia Adams, escuché la canción y no lo pensé dos veces”.

Concretar la producción de los sencillos fue una circunstancia que se dio por la contingencia sanitaria: “Nunca había soñado con tener tres sencillos en una semana, y está pasando”. La industria de la música está de momento detenida, pero siguen las pláticas para negociar fechas de conciertos en una etapa posterior: “Hay una posible presentación en Asia, en México y Europa. Habría una gira con Drake, pero está en stand by. Todavía no sabemos cuándo se podrán llevar a cabo los espectáculos”.

Mientras tanto, Alan Salomon aprovecha el tiempo para continuar produciendo y emprender nuevos proyectos personales: “Aprendo un nuevo idioma (italiano), estoy tomando una rutina muy seria en ejercicio (cosas caseras: subir y bajar escaleras, lagartijas, abdominales), trato de tener un horario, con juntas con el equipo. Se trata de sacar lo mejor de nosotros y aprovechar este tiempo”, concluye el artista musical.

JL