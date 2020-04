Revelan portada de "Chromatica", nuevo álbum de Lady Gaga

La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga se convirtió en tendencia en Twitter por la filtración de la portada de su más reciente álbum titulado "Chromatica"; en la publicación se observan las colaboraciones que tiene el nuevo material que cuenta con 16 temas.

Existían rumores sobre posibles duetos entre Lady Gaga y Ariana Grande, después de que se les viera juntas en una fotografía compartida en redes sociales, y que hoy se confirman.

Los nombres que aparecen en la portada del disco de la también productora musical son: Elton Jonh, quien cantará "Sine From Above"; la agrupación surcoreana Black Pink, quienes interpretan "Sour Candy" y Ariana Grande, juntas cantan el tema "Rain on Me".

Se devela tamabién que este material discográfico contará con tres cortes especiales, entre ellos Stupid Love, en versión mix. Hasta hora la cantante no ha comentado nada al respecto sobre la filtración de su nuevo material.

jb