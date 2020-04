Alan Estrada asesora a viajeros en época de coronavirus

El actor, cantante y vloguero, Alan Estrada, famoso por su sitio en Internet “Alan por el Mundo” -que trata temas de hospedaje, lugares de interés y todo lo relacionado a viajes-, compartió que en estos momentos de pandemia lo más recomendable es quedarse en casa, pero si por alguna razón hay gente varada en otro país, lo esencial es ponerse en contacto con las autoridades mexicanas.

"El planeta no está enfermo, creo que el planeta es ahora cuando mejor está, le está viniendo muy bien que nosotros estemos encerrados”

"La verdad es que en esos temas no me considero tan experto, porque estamos hablando de una situación extraordinaria, de una pandemia mundial, pero siempre le recomiendo a los viajeros que cuando tengan un problema en las que están involucradas decisiones gubernamentales, como en este caso, acudir a su embajada o a su consulado, es decir, pedir ayuda de las autoridades mexicanas", dijo.

"A veces nos olvidamos que en casi todos los países hay una representación de nuestro país y podemos acudir a ellos, nos dan este servicio por ser ciudadanos mexicanos, pero, espero que en este momento ya todos los viajeros mexicanos estén en su casa guardaditos, es lo que nos toca hacer", ahondó en el tema.

"Esta es una gran oportunidad para ´Alan por el Mundo´, que es una plataforma que crea contenido digital y en este momento es lo que más se consume, entonces es un reto mantenernos dando información correcta a los viajeros respecto a lo que está pasando en el mundo, obviamente los lugares que están cerrando, las fechas estimadas para la reapertura, lo que está pasando y las dudas que tiene la gente respecto a los viajes", explicó.

Estrada creó esta página con dos fines, ayudar al viajero potencial, pero también a quien no tiene la posibilidad de hacerlo.

"Siempre he pensado que el proyecto es un camino de inspiración para los que no pueden viajar, pues lo hacen a través de mis videos, pero ahora que nadie lo puede hacer, creo que es una ventana para entretener y distraernos. Intento mantener una actitud positiva y optimista respecto a la situación", comentó.

Estrada dijo también que tuvo que cancelar varios viajes debido a la contingencia generada por el COVID-19.

"Por ahora, al igual que muchos tuve que cancelar varios viajes que ya estaban previstos, pero lo más importante es atender nuestra salud y prevenir y la verdad es que no me molesta tanto el encierro, porque no hay a dónde salir y creo que es la misma situación para todos. Ahora es cuando más responsabilidad debemos tener los que tenemos la posibilidad de quedarnos en casa", explicó.

Finalmente el actor aseguró que esta pandemia encierra una reflexión muy importante. "No estoy de acuerdo con algunas imágenes que se han subido a las redes, como por ejemplo el planeta con tapabocas.

"El planeta no está enfermo, creo que el planeta es ahora cuando mejor está, le está viniendo muy bien que nosotros estemos encerrados, está respirando, se está recuperando ecológicamente, es una cosa muy rara lo que está sucediendo".

Alan Estrada afirma: "Este virus nos está atacando sólo a los humanos y ahora podemos reflexionar respecto al impacto de nuestra existencia en el planeta y al futuro que queremos generar.

"No estoy diciendo que nuestra irresponsabilidad ecológica sea la causa de esta pandemia, sólo estoy exponiendo que es una oportunidad para que veamos el impacto positivo que está teniendo en nuestro planeta el que estemos guardados, los niveles de contaminación están bajando, tenemos que entender la huella que estamos dejando y entender que podemos hacer algo para revertir el efecto negativo", concluyó.

AC