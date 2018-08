“Al aire” con Siddhartha

Tras el lanzamiento de “Únicos” en su formato en vivo, Siddhartha confirma que la decisión de emprender una nueva producción retomando los más de 60 conciertos que realizó en 2017, ha funcionado como una idea que ha cautivado por completo a su público.

La iniciativa de ofrecer un respiro antes de una producción inédita, ha permitido a Siddhartha reinventar canciones que no lograron, en su momento, proyectarse como el cantautor tapatío lo planteaba; de esta manera surge como resultado “Al aire”, proyecto de CD + DVD en el que se proponen extractos de la gira y lo que sucede tras bambalinas antes de plantarse en los escenarios.

“Para mí el tiempo ha pasado volando, mi relación con el público ha crecido hacia generaciones más jóvenes, me parece algo esperanzador porque quiere decir que hay chavos que no están tan ligados a otros conceptos de moda, pero también está la generación que empezó conmigo. Los shows tiene un poco de todo, nunca he pretendido hacer algo de moda, esta música permite convivir con todo tipo de rangos de edad”, detalla el músico.

Siddhartha señala que “Al aire” permitió hacerle justicia a temas que no habían corrido por el circuito comercial, pero que sí tienen un vínculo especial con el público que, a su modo, ha hecho de estas canciones una especie de culto, y que por mucho determinan parte de la esencia y estilo musical del tapatío.

“Es un álbum en vivo, es su principal atributo, algo que también lo hace especial es porque es una recopilación de los discos anteriores tomando lo más representativo con temas a los que se les hace justicia, están los que no pueden faltar que son importantes en mi proyecto, pero también están los que el público ha hecho a manera de culto, que no habían resaltado y ahora tiene una versión nueva, un valor agregado, como ‘Why you’, que tiene una segunda oportunidad de regresar del pasado”.