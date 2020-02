Al Pacino se cae en la alfombra roja de los Bafta 2020

El director y actor Al Pacino sufrió una caída a su paso por la alfombra roja de los premios BAFTA cuando posaba para las cámaras junto a su novia Meital Dohan.

La estrella de Hollywood inmortalizada por su papel como Tony Montana en "Scarface" habría perdido el equilibrio cuando subía las escaleras hacia el Royal Albert Hall en Londres, donde se llevaba a cabo la premiación de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Al Pacino llegó a los premios Bafta para contender en la categoría a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en "The Irishman" ("El Irlandés"), de Martin Scorsese.

En esa clasificación competía con otras estrellas como Tom Hanks, por "Un amigo extaordinario"; Anthony Hopkins, "Los dos papas"; y Joe Pesci, quien también contendía por su trabajo en la cinta de Scorsese.

No obstante el galardón se lo llevó finalmente Brad Pitt por su trabajo en "Once Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino.

La cinta ganadora de la premiación fue "1917", de Sam Mendes, la cual se llevó un total de siete galardones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor película Británica, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales y Mejor Diseño de producción.

