JNS vive una metamorfosis total

La década de los años 90 se definió como plástica, como un momento efímero de la cultura pop, pero hoy día, la música que se generó esos años es parte trascendental del soundtrack de la vida de muchas personas, demostró su poder y sustancia; muestra de esto es el éxito del retorno de JNS —antes Jeans— a los escenarios.

Y si bien Melissa, Angie, Regina y Karla siguen cantando los éxitos que las encumbraron con este grupo, han sabido revolucionarlos y hacer una metamorfosis para sonar actuales, no por nada son un referente de las listas de popularidad en este momento. Y el público de Guadalajara tendrá la oportunidad de vivir su nuevo momento en la música el próximo 8 de septiembre en el Auditorio Telmex a las 21:00 horas.

Al respecto, Melissa toma la llamada y platica con esta casa editorial sobre la gira en la que han estado muy involucradas, tanto en la parte externa como interna del show. “Estamos nerviosas y emocionadas, obviamente todos los escenarios nos emocionan, pero sin duda el Auditorio Telmex es bastante importante, es grande, es imponente y arrancar ‘Metamorfosis Tour’ en Guadalajara en este escenario es una responsabilidad bien grande, pero estamos contentas porque es un show increíble, el cual trabajamos desde hace muchos meses, un show en el que estuvimos involucradas al 100%, y no es porque sea nuestro, pero es de mucha calidad, con visuales y pantallas espectaculares, con nuevos arreglos musicales y vestuarios”.

Guadalajara es una plaza importante para JNS, desde que se reencontraron, fue la primera ciudad donde cantaron y desde entonces la conexión ha estado muy presente, tanto con la gira de los “90s Pop Tour” hasta ahora con ellas en solitario, de hecho el público ya pedía verlas a ellas cuatro con sus canciones. “Desde hace más de 20 años (la gente de Guadalajara) fueron de los consentidos y sin duda en esta etapa son todavía más importantes, ahí fue el arranque de JNS, Jeans en ese entonces, fue en el Teatro Galerías, y siempre nos han recibido muy bien, nos han echado muchas porras y ya nos habían pedido estar solas, así que nos veremos ahí el 8 de septiembre en el Auditorio Telmex”.

La vuelta a España

Hace unos días las JNS se fueron de promoción a España para hacerse de nuevo público allá y llevar su reciente producción “Metamorfosis”, explica Melissa que regresaron con un muy buen sabor de boca. “Sigo emocionada, la locura que vivimos allá fue espectacular, fuimos primero a Barcelona, estuvimos un par de días ahí, dando a conocer JNS y ‘Metamorfosis’, tuvimos convivencia con fans, una presentación en el Gay Pride y fue sorprendente ver cómo la gente sabía canciones del grupo”.

Después se fueron a Madrid y cantaron en la Plaza España en el cierre del Gay Pride ante más de seis mil personas, “íbamos con la idea de abrir camino y que nos conocieran, pero la respuesta y el recibimiento fueron una gran sorpresa para nosotras”. Ahora también quieren ir a Centro y Sudamérica, señala Melissa que las están pidiendo en Guatemala, Venezuela, Ecuador, Chile y Brasil. Ahora regresan a Estados Unidos a una gira con Kabah.

Poder femenino

En México y América Latina, son las mujeres las que marcan pauta musicalmente hablando, en ellas está la creación, las ganas de hacer algo distinto más allá de lo que se escucha en este momento y las JNS se sienten orgullosas de lo que han logrado.

“Definitivamente los 90 fueron una época increíble y a lo mejor muchos años se pensó que era la música de plástico o lo que no funcionaba y varios años después está gustando y jalando nuevas generaciones, que eso también es bien importante para nosotras porque hoy en día ya con todas las plataformas digitales y las redes sociales, obviamente ya el ver, escuchar y conocer nuevos conceptos ya es mucho más fácil a nivel mundial y la gente se vuelve mucho más exigente, y que estemos cautivando nuevos públicos es lindo, quiere decir que lo que estamos haciendo está gustando”.

Melissa también le da el mérito a su equipo de trabajo, pues éste también las impulsa a salir adelante y arriesgarse a hacer cosas nuevas; entre los aliados para esta gira está Jorge D’Alessio. Y sobre generar camino para otras mujeres que quieren incursionar en la música, ella dice que es momento de unirse entre todas.

“Entre mujeres debemos de apoyarnos, de respetarnos, echarnos porras, de no meternos el pie, de no criticarnos, de hacer equipo, no en el plan de unirnos en contra de los hombres, para nada, de hacer equipo nosotras y de hacer las cosas padre”.