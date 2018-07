10 razones para disfrutar de Gustavo Santaolalla en el CAE

Tiene 66 años y desde hace 50 años Gustavo Santaolalla vive para la música, y el próximo 27 de septiembre deleitará a los tapatíos con todo su talento que derrochará en la sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas. En esta ocasión llegará como solista con la gira “Desandando el camino”.

Aunado a esta gira, el músico y productor comparte en entrevista lo que será uno de sus nuevos proyectos: “Estamos terminando el nuevo álbum de Bajofondo. Trabajo también en la secuela del videojuego (‘The Last of Us’). Continúo mi trabajo en televisión con ‘Jane the Virgin’, una serie, y de ‘Making a Murderer’ también, y ‘Narcos’ para Netflix (la cuarta temporada). Hay un par de cosas muy grandes en puerta, todavía no las puedo contar. Y el proyecto a largo plazo: el musical de ‘El laberinto del Fauno’, con Guillermo del Toro”. ¿Quieres más razones para ir a verlo? Checa este punteo:

1.- Es uno de los máximos representantes del rock, folk, pop, new wave, ritmos africanos y música popular latinoamericana.

2.- Su trabajo fue clave del boom del rock latinoamericano.

3.- Desde el 2001 integra y es cofundador de Bajofondo.

4.- Ha sido productor musical de bandas y músicos relevantes como: Caifanes, Maldita Vecindad, Los Prisioneros, Café Tacuba, Divididos, Fobia, Molotov, Bersuit Vergarabat, Julieta Venegas, Juanes, Jorge Drexler, La Vela Puerca, Árbol, Puya, entre otros.

5.- Fue el productor de bandas sonoras de películas como: “Amores Perros”, “21 gramos” y “Diarios de motocicleta”.

6.- Trabajó en la parte instrumental de la banda sonora de la película “Brokeback Mountain” por la cual ganó el Oscar en 2006. De esta banda sonora, “A Love That Will Never Grow Old” ganó el Globo de Oro a la mejor canción.

7.- También ha ganado un Premio BAFTA por “Diarios de motocicleta” y otro por “Babel”, por la cual recibió el Oscar por segunda vez consecutiva en 2007.

8.- En 2008, participó en el MTV Unplugged de Julieta Venegas, donde tocó el banjo en la canción “Algún día”.

9.- En 1995 fue parte del Unplugged de Café Tacuba, como músico invitado en dos canciones.

10.- Creó la banda sonora del galardonado videojuego de terror y acción-aventura, “The Last of Us”, desarrollado por Naughty Dog de manera exclusiva para PlayStation 3.

ASISTE

Gustavo Santaolalla en concierto

D: 27 de septiembre

H: 21:00

L: Conjunto de Artes Escénicas / Zona VIP: Incluye soundcheck y convivencia after show

B: De 350 pesos a Zona VIP 1,000 pesos