Adriana Lavat narra en video los dolores de la fibromialgia

Adriana Lavat compartió en su cuenta de Instagram un video en el que habla del fuerte dolor que siente debido a que padece fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico, acompañado de sensación de fatiga y otros síntomas.

En el material, la actriz y ex esposa del futbolista Rafael Márquez, agradece la motivación de sus seguidores.

“Hacer esos videos es parte de vencer mis miedos, hace 200 mil años que no me veía las piernas, menos así de blancas, pero no pienso asolearme”, dijo entre risas.

La actriz de 44 años también mostró el dibujo que le hizo su hija Rafaela. “Ustedes también me inspiran”, finalizó.

