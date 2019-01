Adrián Uribe promete una noche llena de risas

Tras un año complicado en el que Adrián Uribe fue sometido a cuatro cirugías delicadas por una fisura intestinal, el comediante asegura estar fuera de peligro para retornar a los escenarios teatrales con la obra “Enparejados” junto a la actriz Consuelo Duval, a quien considera una de sus principales cómplices en su trayectoria y con la que forjó uno de los personajes que mayor impacto ha dejado en el comediante: “El Vítor”.

Será en Guadalajara donde comience la gira por México de “Enparejados”, puesta en escena que dio sus primeros pasos en Estados Unidos con gran éxito y que ahora alista un recorrido nacional al llevar a los mejores personajes de Adrián Uribe y Consuelo Duval, quien por más de una década ha interpretado a “Nacaranda”, la fiel enamorada de “El Vítor”.

“En Estados Unidos le fue increíble a la obra y ahora venimos con todo a México, iniciamos en Guadalajara y me gusta porque nos reunimos Consuelo y yo después de tantos años; hay stand up, sketch, historias de amor a través de la trama y obviamente entre ‘El Vítor’ y ‘Nacaranda’”.

Previo a su llegada a la Perla Tapatía con dos funciones pactadas para el 9 de febrero, Adrián Uribe reflexiona sobre la responsabilidad que tiene de entregar al público un espectáculo de calidad, en el que los espectadores realmente se diviertan, pues se siente en deuda ante el cariño y acompañamiento que le brindaron durante sus días en el hospital a mediados de 2018.

“Pasé un momento muy difícil y no hay nada más lindo y gratificante que sentir el cariño del público tanto en redes sociales como en la calle, personas me dicen que rezaron por mí, y para mí eso es una bendición, me siento afortunado por tener este cariño y ahora estoy recuperado al 100 y quiero empezar el año con todo”.

El actor puntualiza que si bien “Enparejados” se enfoca en el romance y las complicaciones que una pareja puede tener, abordados desde el humor y la crítica, la obra tiene el potencial para ofrecer un panorama más alentador ante las situaciones difíciles que enfrenta el país en lo económico y político, pues el teatro siempre fungirá como un elemento relajante y transformador para olvidarse por un par de minutos de los momentos arduos de la vida cotidiana.

“La gente lo que más quiere es reírse, el teatro es una válvula de escape, es algo catártico que necesitamos, es algo que tiene que ser parte de nuestros días: el reírnos; y qué maravilla que lo hagan con nosotros”.

Risas al 2x1

Entre los planes inmediatos que Adrián Uribe alista para este año, destaca el lanzamiento de dos nuevas temporadas de “Nosotros los guapos” junto a “Albertano” -interpretado por Ariel Miramontes- que en los próximos meses ofrecerán capítulos renovados a través del Canal de las Estrellas, de Televisa. “Estamos en la lectura de lo que serán la cuarta y quinta temporada”, aclara.

Mientras sus actividades teatrales y de televisión avanzan, Adrián Uribe adelanta que analiza diversos proyectos de cine que le permitan incorporarse nuevamente a la cartelera mexicana.

Agéndalo

“Enparejados” con Adrián Uribe y Consuelo Duval en el Teatro Galerías el 9 de febrero a las 18:30 y 21:00 horas. Boletos: desde 400 hasta 750 pesos.