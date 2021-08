El actor mexicano Adrián Uribe ha apostado por ser genuino a la hora de elegir sus proyectos y por ello ahora busca mostrar otra faceta de su trabajo al incursionar en el "stand up".

"Siempre he defendido ser auténtico, no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente, como lo ha sido "El Vítor", afirma Uribe en entrevista.

Asegura que su personaje ha sido fundamental para el desarrollo de su carrera y, aunque es consciente de que ha podido ser encasillado por el éxito de "El Vítor", está muy agradecido con él y las oportunidades que le sigue brindando.

"Es muy padre que nuevas generaciones me conozcan, que niños chiquitos me vean y en vez de decir mi nombre digan Vítor, pero mi carrera está en un momento interesante en donde seguiré haciendo mis personajes pero también probaré otras cosas", expone.

La muestra más inmediata de ello se dará el 20 de agosto con la transmisión por Pantaya (plataforma en streaming de series y películas en español) de un espectáculo de "stand up" llamado "Hecho en casa", en donde de explorará la comedia de una forma muy personal.

"Está hecho en mi casa, con esto de la pandemia se me ocurrió hacer este 'show', invité a un número reducido de gente y hablé de mi bebé recién nacida, de mi esposa brasileña y las diferencias culturales", adelanta.

El actor también asegura que el público que vea el espectáculo podrá conocer los inicios de su carrera como payaso, las experiencias que ha vivido como comediante con sus compañeros artistas y también sus seguidores, entre otras divertidas temáticas.

"Es otra cosa en comparación a lo que me han visto antes, es Adrián hablando de su vida, hablo un poco de todo", asegura Uribe quien cuenta con tres décadas de carrera.

Si bien el espectáculo pretende llegar al público latino en Estados Unidos, donde será estrenado primero, el actor adelantó que también llegará a México aunque aún no tiene fecha de estreno.

Adrián Uribe busca nuevos horizontes en su carrera profesional

Además de probar el "stand up", Uribe tiene en puerta proyectos de series y películas que lo han forzado a salir de su zona de confort, cosa que disfruta hacer.

"Acabo de terminar una serie con personaje mucho más realista, también de comedia para Pantaya que protagonizo con Mónica Huarte que se llama "Pena ajena", es una serie totalmente diferente, he tratado de diversificarme", comenta.

Además, parte de esa búsqueda de nuevos retos se produjo en 2020 con un papel protagonista en la telenovela "Como tú no hay dos" de Las Estrellas, y ahora espera el estreno de la película "Infelices para siempre", donde participó una vez más al lado de su amiga y compañera Consuelo Duval.

"Quiero hacer más cine y a lo mejor hacer algo más dramático en donde la gente me pueda ver y no se espere mi actuación, por un reto personal, y también me gustaría tener un 'late night show', con segmentos y entrevistas", concluye.

