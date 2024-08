Las recientes declaraciones de Adrián Marcelo contra Arath de la Torre han llegado a la familia del actor. Su esposa, Susy Lu, ha reaccionado en las redes sociales, solicitando a la producción del reality que ponga fin a las acciones del youtuber.

Tras la eliminación de "Potro" en la tercera gala de "La casa de los famosos", se produjo una acalorada discusión entre Marcelo y De la Torre. A pesar de que ambos se dieron la mano para acordar un juego limpio, Adrián rompió su promesa poco después, revelando a su equipo que planea desestabilizar la salud mental del conductor, con la intención de que salga de la casa.

"Me estoy metiendo con su capacidad de sentir, me voy a seguir metiendo con él y siguen cosas fuertes, si sigue chingando. Que no juegue conmigo, conmigo no", dijo a Marina Echeverría y Agustín Fernández.

Ante las evidentes amenazas, la familia del protagonista de "Amigas y Rivales" no permaneció en silencio.

Susy Lu utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir los clips con las declaraciones de Marcelo, buscando darles mayor visibilidad, además, subrayó que la "estrategia" del líder del cuarto tierra supera ampliamente cualquier límite permitido dentro del juego.

"¿Y estas amenazas entran dentro del juego o en qué momento se le pone un alto a una persona así?", escribió.

Pero eso no fue todo, en un segundo clip compartido por la también actriz, se puede escuchar cuando Adrián afirma que ya tiene varias cosas planeadas para Arath, las cuales él mismo calificó como "golpes bajísimos" y que, incluso, podrían mermar en su estado físico.

Esto fue lo que más preocupo a Susy Lu, por lo que hizo un llamado a la producción para que tomen medidas serias y paren, de una vez por todas, las actitudes del influencer: "Y vienen golpes más bajos, dice. ¿Cuándo es momento de pararlo?... y no, no hay disculpa", agregó.

Asimismo, se pronunció a favor de Gala Montes, quien, al igual que Arath sufre de problemas de salud mental, y ha sido blanco de los ataques de Marcelo: "Estoy con ustedes, Dios los cuida", escribió.

Susy no ha sido la única en pronunciarse ante lo transmitido la noche del domingo, los usuarios ya comenzaron a responsabilizar a la productora y todo el equipo detrás del reality de cualquier cosa que pueda pasarle al conductor de "Hoy" y a Gala.

"¿En serio la producción no piensa hacer nada? ¿Van a esperar a que pase algo peor o qué?", "Cómo público ya no es agradable de ver las actitudes de esa persona", "que estrategia tan baja y deplorable", "los hacemos responsables de cualquier cosa que le pase a Arath y a Gala", "Rosa María Noguerón, ¿hasta cuándo lo vas a permitir?", "Dejen de permitir la violencia que está generando Adrian Marcelo", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

MF