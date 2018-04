Adexe & Nau, todo por sus fans

Los fans son admiradores que van más allá de comprar la música de sus artistas favoritos, son personas que entregan el alma y el corazón por esas estrellas que los hacen soñar, y además ellos tienen la autoridad de encumbrar a esos cantantes y hacerlos tocar la fama -ahora- a través de redes sociales. Y justamente el dueto español Adexe & Nau, son prueba del poder que tienen los fanáticos, el fin de semana se presentaron en el Teatro Diana colgando el letrero de “boletos agotados”.

Decenas de niños y adolescentes se dieron cita en el inmueble de 16 de Septiembre para cantar con ellos las canciones de su primer disco “Tú y yo”, además de las canciones de las películas en las que han participado como parte del soundtrack.

Previamente a subir al escenario, esta casa editorial tuvo la oportunidad de conversar con ellos, quienes estaban emocionados por haber vendido también todas las entradas del Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

“Sabemos que el público mexicano y el de Guadalajara nos quiere muchísimo, nos dan muchísimo calor. No imaginamos nunca llegar tan lejos pero todo esto es gracias a las personas que nos siguen, de no ser por ellos no estaríamos aquí”, compartió Nau.

Un camino bien recorrido

Saltaron a la fama en 2015 a través de las redes sociales, y desde ese momento nada ni nadie los ha detenido en alcanzar sus sueños. “Llevamos dos años y medio en esto de la música y todo ha pasado muy rápido, todavía no nos lo creemos, es un sueño que estamos cumpliendo”, dice Adexe. De hecho les dan un consejo a todos los chicos que como ellos, tienen el deseo de cantar, actuar o bailar.

“Sigan sus sueños. Nosotros éramos niños normales -bueno, lo seguimos siendo- y luchamos por conseguirlos”, subraya Adexe, mientras que Nau señala que con decisión todo se puede. “Y ahora estamos aquí, así que todo con esfuerzo, trabajo y dedicación, todo es posible”.

Luego de las presentaciones en la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, los hermanos viajarán a España para continuar con la gira y después retornar al continente americano donde esperan recorrer más escenarios internacionales. Y claro, seguir contando con el apoyo de sus “naudexers”.

“Nosotros lo que les decimos diariamente en redes sociales y cuando tenemos la oportunidad de ver a nuestros fans, es que los queremos muchísimo y que les agradecemos por todo el cariño que nos dan. Cada vez estamos más animados a seguir, tenemos tantos ánimos para salir a cantar, es una emoción que no se puede explicar con palabras, hay que sentirla”, finaliza Nau.

Con varias sorpresas bajo la manga

Aunque están de lleno con la promoción de su disco debut, los fans ya esperan nueva música y así será. “Muy pronto saldrá nuestros segundo disco, todavía no tenemos fecha, pero sabemos que lo habrá, tenemos claro que lo van a disfrutar tanto como el primero”, comparte Adexe. Y Nau confirma que ya están escribiendo canciones y buscarán hacer cosas nuevas, pero siempre en el estilo en el que se dieron a conocer, sonidos urbanos con mezcla de pop, flamenco y reggae.

También ya se encuentra a la venta su libro, “Tú y yo abrazando un sueño” donde cuentan sus anécdotas y le dedican un capítulo a sus fans. El material también tiene fotografías inéditas.