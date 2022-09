La joven modelo Summer Stroh se disculpó con la familia del vocalista de "Maroon 5" luego de que en su cuenta de TikTok, publicara un video difundiendo imágenes de conversaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de Adam Levine a su esposa Behati Prinsloo, en donde aseguraba que tuvo una aventura con el cantante por un año.

Tras sacar a la luz todos los mensajes, el cantante se volvió tendencia en redes sociales, por lo que después decidió publicar un mensaje en su cuenta de Instagram mencionando "crucé la línea durante un período lamentable de mi vida".

Behati Prinsloo, quien es modelo de Victoria´s Secret y el intérprete de "This Love" se conocieron hace 10 años, y en año del 2014 decidieron casarse, actualmente tienen dos hijos Dusty y Gio Grace, pero que esperan un tercero luego de que hace poco anunciaron la noticia del embarazo.

Horas después del bombazo, la influencer respondió con otro TikTok a un comentario en el que se describió que no era ningún secreto la relación del artista, "La única víctima aquí es su esposa e hijos", detalló un usuario.

De acuerdo con su versión, creyó que el rompimiento de la pareja se estaba manteniendo en secreto para evitar que la prensa se involucrara, "como había dicho, era nueva en Los Ángeles, así que asumí que con celebridades del calibre, así era", indicó.

También detalló que se sintió explotada debido a que se encontraba en una posición vulnerable porque era nueva en la ciudad, situación que el artista "aprovechó".

"Ahora me doy cuenta de que probablemente fue una táctica de manipulación de él... simplemente escondiéndose a simple vista. Tan pronto como me di cuenta de que no era así, corté las cosas con él", agregó.

Summer comentó que no estaba tratando de ganar la simpatía de las personas y reconoce que no es la víctima.

"No soy yo quien realmente sale lastimada aquí, son Behati y sus hijos. Y por eso lo siento muchísimo", concluyó.

MF