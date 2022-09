Adam Levine responde sobre supuesta infidelidad: "Crucé la línea"

Luego de que la influencer Sumner Stroh hablara en su cuenta de TikTok sobre una relación de un año que tuvo con Adam Levine, vocalista de Maroon 5, destapando así la infidelidad del cantante hacia su esposa Behati Prinsloo, modelo de Victoria´s Secret y quien actualmente está embarazada, el músico ha respondido mediante una historia de Instagram negando que haya tenido un amorío, pero que sí “cruzó la línea”.

“Se dice mucho sobre mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier manera coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado; He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”.

De alguna manera el músico se ha lavado las manos al referir que sí coqueteó con la influencer, pero no llegó a la infidelidad como tal, sin embargo, previamente Sumner mostró conversaciones donde el músico la llena de elogios subidos de tono. Incluso el cantante le dijo que quería ponerle su nombre al hijo que actualmente espera.

El cantante también expresó en el mismo post que su esposa y su familia lo son todo para él. “Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”.

