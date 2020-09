Adal Ramones estrena “Don’t, no lo hagas”

Hoy a las 19:30 horas por Azteca Uno se estrena “Don’t, no lo hagas”, programa conducido por Adal Ramones que se transmitirá todos los lunes. En entrevista recuerda el presentador que grabó 16 emisiones donde participan dos familias, en cada uno enfrentándose a pruebas muy divertidas e irreverentes donde la intención es que el público pase un rato ameno desde casa.

“Estoy emocionado porque nunca me había tocado conducir un ‘game show’, además, nunca me había tocado presentar un programa sin público, porque por normas y protocolos sanitarios no podía entrar. Entonces, dices algo ocurrente y solo hay grillitos, porque no hay nadie que se ría, pero como queríamos darle a la gente la idea de que está el público, este se grabó después, pero sin nosotros, la gente veía una pantalla y trataba de reaccionar a eso, pero vamos a ver cómo queda la edición”.

Recuerda Adal que el formato se estrenó primero en Estados Unidos hace casi tres meses con la conducción de Adam Scott y la voz en off es de Ryan Reynolds, mientras aquí en México él es el conductor y la voz es de “El Capi” Pérez. “Nunca estuvimos juntos grabando el programa, él puso la voz después”. En cuanto a la dinámica del show, comparte que las familias participantes tienen que cuidarse de no caerse, de que no los aplaste una pelota gigante, entre otras cuestiones, como por ejemplo que comer chiles picosos los puede hacer ganar hasta 20 mil pesos.

“Participa una familia en todas esas pruebas, las termina y luego entra la otra familia y al final enfrento a las dos”. Recuerda que quienes participan, además de divertirse, salen con buenas sumas de dinero, ha habido programas donde hemos dado hasta 300 mil pesos. El presentador hace preguntas capciosas o que ponen a pensar mucho a los concursante, y justo la premisa de “No lo hagas” corresponde a incentivarlos a superar las dinámicas que se les presentan, “¡corre por tu vida porque si no llegas a la orilla, te aplasta la pelota!”, dice.

Con respecto a otros proyectos en puerta, confiesa Adal que por la pandemia todo se retrasó, pero desea retomar el teatro. Tiene un proyecto que prepara para NatGeo en Disney Plus, la intención era grabar en Buenos Aires, pero por la cuarentena, las filmaciones serán en la Ciudad de México.

“Tenemos una gira en Estados Unidos que hemos tenido que mover ya dos veces, son 16 ciudades vendidas y hay que cumplir con esas fechas”. Por otro lado está desarrollando dos guiones para películas, la intención es además que él las dirija, señala que aunque de momento eso “está muy verde”, le ilusiona mucho dirigir, está motivado además porque su hija Paola acaba de desarrollar su cortometraje, “le han hablado de muchos festivales de cortometrajes en otros países”, finaliza.

JL