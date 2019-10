¡A bailar "Payaso de Rodeo" en el Coordenada!

El anuncio de la integración de Caballo Dorado al Festival Tecate Coordenada cimbró las redes sociales, al ser uno de los grupos más icónicos por su mezcla de géneros y el característico baile de sus clásicos “Payaso de rodeo” y “No rompas más”.

El vocalista y violinista de la agrupación, Eduardo Gameros, platicó vía telefónica sobre su participación en el festival: “Estamos muy emocionados. Estuvimos en el Fundidora en Monterrey, también en un concierto de rock, y nos fue muy bien. Platicaba con El Gran Silencio y les decía que nos emocionaba mucho para hacer una tarde mágica, romper un récord Guinness todos bailando al mismo tiempo. Vamos a tener unas sorpresas para llegar a la Perla Tapatía. Vamos a estar nosotros el 19 de octubre, en un horario privilegiado. No solamente van a ser los éxitos, será una gran sorpresa la que estamos preparando”.

También adelantó los proyectos próximos del grupo, que incluyen la grabación de un álbum con invitados especiales: “No queremos que se vaya el 2019 sin que saquemos nuestro disco número 23. Será un disco de colaboraciones con artistas muy importantes, además de la gira y los videos”.

A propósito de tocar en un festival de rock, Lalo comentó esa cualidad de cruzar las fronteras de los géneros: “Mucha gente nos ubica dentro del regional mexicano, pero tocamos música country. Mucha gente sabe que el country y el blues es el papá del rock. Nosotros tocamos country, pariente del rock. Motivamos a la gente al baile, al canto. Esta noche del 19 en el Coordenada no será la excepción. Ya conocemos al elenco, hay grandes artistas: Billy Idol, es enorme, una personalidad”.

Obligados a la renovación

Para el músico, ver el éxito después del trabajo duro es satisfactorio: “Hemos trabajado mucho para abrirnos las puertas, sobre todo por nuestro género. Que vayamos a un municipio del país y nos conozcan, que nos hayan hecho suyos, es un regalo. Estar en sus fiestas, sus bodas, sus bautizos, sus divorcios, es algo para nosotros muy importante. Nos llena de alegría. Es muy importante para nosotros ver que seguimos vigentes”. Sobre ese don de la ubicuidad de sus canciones (como “No rompas más” o “Payaso de rodeo”), Lalo bromeó: “Si no la tocan en la boda, está condenada al fracaso”.

De la experiencia de ver la reacción de la gente al interpretar sus canciones, el músico comentó: “Se ve padrísimo desde arriba. Es bello, me conmueve mucho ver a tres generaciones desde el escenario: hay abuelos, papás e hijos. Como el video que se hizo viral con los chavos bailando payaso de rodeo con un estilo muy padre. Lo adopta la nueva generación. Como artistas estamos obligados a darles cosas nuevas, además de los éxitos. No lo piden, lo exigen. Por eso creamos este disco con colaboraciones, vendrán voces importantes del rock y del pop a enriquecer nuestro nuevo disco. Es algo que me emociona mucho, y vamos a adelantar un poco en el Coordenada”.

Entre familia

Mucha gente que ha bailado una y otra vez sus canciones no lo sabe, pero Caballo Dorado más que un grupo es una familia, literalmente con los hermanos Gameros y los hermanos Navarro: “Estaba con mi compadre Jorge Navarro, fuimos compañeros de Bellas Artes en Chihuahua: ahí fue donde nos conocimos y donde hicimos a Caballo Dorado. Él habló con su hermano y yo me traje a mis dos hermanos. Son quienes formamos a Caballo Dorado, desde los ochenta”. Pasaron casi diez años para grabar su primer disco, pero valió la pena, pues fue disco de oro: “A partir de ahí vinieron los demás, más discos de oro, los Grammy. No hemos parado, le hemos dado vuelta al país, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa”.

Caballo Dorado en el Festival Tecate Coordenada (salen alrededor de las 23:35 hrs.), 19 de octubre, Explanada Estadio Akron. Boletos en Ticketmaster.

