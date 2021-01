52 años del último concierto de los Beatles

Este 30 de enero se cumplen 52 años del icónico concierto de la azotea de los Beatles, motivo por el cual mucha gente recuerda el episodio en redes sociales. La presentación de 42 minutos fue la despedida del cuarteto de Liverpool, al ser su último concierto previo a su desintegración en 1970.

John, Paul, George y Ringo fueron acompañados por Billy Preston en los teclados, para completar las sonoridades de sus canciones. Get Back, Don't Let me Down, I've Got a Feeling, One after 909 y Dig a Pony fueron los temas que conformaron el repertorio de la tarde, algunos interpretados en dos o hasta tres tomas.

El ascenso de los Beatles a la azotea del edificio Apple Corps representó también el regreso del grupo a las actuaciones públicas, pues fue en agosto de 1966 cuando habían dado su último concierto. La fecha fue en San Francisco, como punto final a su gira estadounidense.

Luego de cuatro años de giras constantes en las que dieron cerca de mil 400 conciertos, la agrupación decidió alejarse de los escenarios para dedicarse a la grabación de discos en estudio. Fueron varias las motivaciones por las cuales abandonaron las giras: en sus tiempos la tecnología musical todavía no ostentaba bocinas tan potentes como para acallar a las fans, que no dejaban de dar alaridos durante sus conciertos (con la beatlemanía en auge), además del supuesto agotamiento de sus integrantes por las largas giras.

Junto con George Martin como productor, su reclusión hacia el estudio significó entrar en una etapa de mayor crecimiento creativo del cuarteto, además de resultar bastante productivo al lanzar Ravolver ese 1966, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour en 1967, The Beatles (conocido como el Álbum blanco), en 1968, Yellow Submarine y Abbey Road en 1969 y finalmente la despedida Let it be, en 1970.

Icono de la cultura popular

El concierto ha formado parte de la cultura popular a lo largo de estos cinco decenios. Incluso los Simpsons lo parodiaron cuando se cuentan las aventuras del cuarteto vocal de Homero: luego de remontarse a otra época, el personaje decide llamar a sus excompañeros de grupo para volver a cantar, ahora desde la azotea del bar de Moe. Cuando lo hacen y empiezan a congregar gente alrededor pasa George Harrison, guitarrista de los Beatles, para soltar un desdeñoso “Eso ya se ha visto”, frase que forma parte del repertorio de memes surgidos de la serie.

La presentación de los Beatles en la azotea ha sido también motivo de imitaciones, más allá del cuarteto ficticio dentro de los Simpsons. La postal de un grupo tocando en la azotea de un edificio ha sido atractiva para muchos músicos, por lo que el ejercicio se ha replicado: U2 hizo lo propio en 1987, en la azotea de los estudios Apple en Los Ángeles, por ejemplo. En Nueva York, el programa Late Show de David Letterman ha tenido colaboraciones musicales callejeras, al colocar a los músicos y el miniescenario en la marquesita del inmueble. Emulando la clásica presentación de los Beatles en la azotea, entre los músicos que han participado también se enlisa a Paul McCartney.

NR