El ambiente navideño ya se respira en muchas partes del mundo y aunque en diversos países como Chile esta celebración se vive con temperaturas que fácilmente pueden superar los 30 grados centígrados, eso no impide que el humor florezca para sumarse a esta fiesta internacional, en especial para los protagonistas del noticiero más divertido e irreverente de la televisión chilena: “31 Minutos”, que justamente regresa a México para compartir su “Calurosa Navidad”, show en vivo que marcará una Navidad diferente para el público.

“Como muchas historias de Navidad, es una especie de tradición, un clásico de nosotros"

Alistando la visita que “Calurosa Navidad” tendrá el 20 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (doble función), el 26 de noviembre en el Auditorio Citibanamex de Monterrey y el 27 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Álvaro Díaz, creador, director y productor de “31 Minutos”, recuerda que este espectáculo se basa en el episodio navideño que el programa lanzó en su primera temporada y que desde entonces se ha perfeccionado para establecer una narrativa divertida teniendo a “Tulio Treviño”, “Juan Carlos Bodoque” y a todo el elenco de estos famosos títeres como estrellas de una misión especial para organizar la mejor fiesta navideña, pese a los retos y distracciones que surgen en el camino.

“Como muchas historias de Navidad, es una especie de tradición, un clásico de nosotros. Lo estamos montando de diferentes maneras con muchos cambios a lo largo de su historia desde hace unos ocho años cada Navidad, salvo desde el 2017-2018, que por distintas razones, ya sea por la pandemia, el estallido social (en Chile), no habíamos podido montarlo, pero ahora vuelve en una nueva versión”.

Álvaro Díaz puntualiza que a diferencia de otros proyectos escénicos de “31 Minutos”, “Calurosa Navidad” apuesta por giras cortas antes la temporalidad de la temática, sin embargo, es uno de los shows más divertidos y especiales partiendo de cómo muestra al mundo cómo es el contexto de una Navidad chilena, y aprovechando para exponer canciones propias de la época o que son exclusivas de los espectáculos en vivo.

“Es contar una versión navideña de cómo es la Navidad en el hemisferio Sur, que si bien tiene toda la estética de la Navidad del hemisferio Norte, en Chile se da esa contradicción, que está Papá Noé en la calle pidiéndole a los niños su lista de regalos, pero hay más de 30 grados centígrados (de temperatura), se están derritiendo, es una Navidad muy distinta al concepto navideño que hemos ido adaptado de la Navidad occidental”.

El reto: crear más audiencias

Aunque conocer la historia, contexto y personalidad de cada integrante de “31 Minutos” ayuda por mucho a disfrutar plenamente de un concepto especial como “Calurosa Navidad”, el creativo Álvaro Díaz señala que uno de los retos que más disfruta la producción con este show en vivo es sorprender y cautivar a nuevos públicos que por primera vez se acercan a los personajes.

“El ideal de nosotros es tener nuevos públicos, no solo le hablamos a una cofradía. Evidentemente va gente que nos conoce, que se sabe las canciones, pero los shows en vivo tienen que ser para todo el mundo. La vigencia de ’31 Minutos’ se debe a que cada vez incorporamos más niños (a la audiencia), aunque los niños no saben qué es la nostalgia, no tienen ese recuerdo de los papás, que les dicen ‘ve 31 Minutos, te va a gustar porque me gustaba a mí’, pero esto impacta a los niños”.

Ante las nuevas dinámicas de consumo que tiene el público, en donde los formatos cada vez son más instantáneos y hay una ola de nuevos contenidos cada día, Álvaro Díaz destaca que estos cambios animan a “31 Minutos” a seguir innovando en la esencia e historias de sus personajes, consigna que ha estado presente desde que este programa chileno debutó y aceptó el reto diferenciarse de las grandes franquicias de entretenimiento infantil, algo que parecía impensable para una proyecto latinoamericano.

“La gente empezó a identificar ’31 Minutos’ como propio, empezó a reemplazar otros formatos infantiles más anticuados. Hace 20 años, se creía que frente a Nickelodeon, Cartoon Network o Disney no había nada que proponer, que ya estaba todo hecho, qué íbamos a hacer desde Latinoamérica, pero encontramos un tono, contenido y personajes, sin tratar de imitarlos”.

“Calurosa Navidad”, de 31 Minutos, en el Auditorio Telmex el próximo domingo 27 de noviembre, a las 19:00 horas. Boletos desde 200 pesos a mil 100 pesos. Más información www.auditorio-telmex.com.

