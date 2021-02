14 de febrero: Eugenio Derbez "presume" su festejo de San Valentín

El que seguro está pasando un buen San Valentín es el actor Eugenio Derbez y ya hasta lo presumió en sus redes sociales.

En una fotografía que subió a su cuenta de Instagram se le ve recostado en la cama, con bata y la pierna doblada y mirando fijamente a la cámara en pose de galán.

La imagen la acompañó del texto: "Hasta acá huele a Rosa Venus #FelizDiaDelAmor", haciendo referencia a la marca de jabones que se acostumbran en los hoteles.

En la publicación hasta Thalía le ha contestado con un "papi chulo".

La pregunta es si su esposa Alessandra Rosaldo estará con él y si ella le habrá tomado la fotografía o si se estaba bañándose aprovechando que ahora sí hay jabón chiquito.

El patriarca de los Derbez ha estado de manteles grandes, en cuanto a su trabajo se refiere, ya que la cinta "Coda", en donde él le da vida a un maestro de música, fue una de las grandes ganadoras en el Festival de Sundance.

Eugenio también está por estrenar la segunda entrega de la serie "De viaje con los Derbez" y para ello habló por primera vez sobre el divorcio entre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann, ya que en la primera entrega la pareja anunció su ruptura.

"No sabíamos al inicio de la grabación si íbamos a hablar de algunas cosas personales, como ustedes saben mi hija acaba de pasar por un divorcio y de alguna manera esto empezó en Marruecos, no fue lo que hizo que se separaran, pero aceleró todo el proceso y no sabíamos si hablar de eso o no, para nosotros fue una plática complicada, el decir, "¿cómo lo vamos a hacer? y ¿hasta dónde?", dijo Derbez a finales de enero de este año.

