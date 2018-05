10 momentos del Hell and Heaven 2018

Este fin de semana se llevó a cabo el Corona Hell and Heven, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el festival que nació en Guadalajara en 2010 pero que migró a la Ciudad de México para alcanzar proporciones mayores. En total, fueron más de 24 horas de heavy metal en donde, según cifras de organizadores, se reunieron más de 160 mil personas. Mucho por contar, pero intentamos resumirlo en 10 momentos.

1-Slam incluyente

El amor por el metal se lleva en las venas y si en verdad lo amas, no hay limitantes para que no puedas meterte a un buen 'circle pit', incluso si andas en silla de rudas.

2 - De la Tierra, para el mundo

Contradicciones de la vida, mientras en Maná, Alex González no cuenta con la aprobación de los fans metaleros, con su banda 'De la Tierra', recibe aplauso tras aplauso. La súper agrupación integrada por el baterista tapatío; Adreas Kisser (Sepultura); Andrés Giménez (A.N.I.M.A.L.) y Harold Hopkins (Puya) fue el primer climax del viernes con su Metal latinoamericano.

3- La fatídica tormenta

En el 'True metal Stage' iniciaba Testament; en el 'Alternative', Resorte y un poco más tarde en el principal Refused, cuando Tláloc se dejaba sentir y en menos de 10 minutos desató toda su furia y empapó a todos los asistentes. Muchos corrieron a refugiarse mientras algunos otros danzaron bajo la lluvia al compás de los guitarrazos. La tormenta duraría casi dos horas mermando la masa de público para disfrutar de Moonspell, The Darkness, Dead Cross, Sabaton y Bad Religion.

Pues nada, está cayendo un tormentón en el #HELLANDHEAVEN2018. El vide o no le hace justicia al diluvio pic.twitter.com/llBQCi31Ht — Héctor Navarro (@ELPAJANAVARRO) 5 de mayo de 2018

4- Simplemente: Deep Purple

Pioneros del hard rock y el heavy metal, la banda británica Deep Purple demostró cómo los años no pasan en vano y dio una magistral cátedra metalera.

Su show inició poco después de las 22:00 horas, todavía bajo una intensa lluvia. Ian Price, Ian Gillan, Roger Glover, Steve Morce y Don Airey se presentaron con un sonrisa de oreja a oreja. Las más de seis décadas no se notaron, al menos en la voz de Gillan.

La llamada "banda más ruidosa del planeta" cimbró el escenario de este festival, donde jóvenes, adultos y niños disfrutaron con aplomo la actuación. "Que bonita noche. Gracias Ciudad de México", dijo Ian Gillan, mientra sonaron con vigor "Highway star", y "Smoke on the Water"

5- El poder de Gojira

En una ocasión le preguntaron a Joe Duplantier, vocalista de Gojira, por qué mandar mensajes de amor al medio ambiente con música tan estridente y pesada. Él respondía que el mundo es un lugar muy violeto, y que encontraba el la música pesada el mejor vehículo para exhortar a la gente de que estamos acabando con el planeta. Así nació el género 'Eco-metal'. La presentación de los franceses fue punto y aparte. Su denso sonido retumbó todo el 'Hell Stage' y por momentos creíamos que Duplantier se nos desmayaba con tan colosal canto. Por cierto, durante su show, vimos naufragar entre el público una enorme ballena inflable que fue besada por la banda.

6- ¡Qué te pasó Manson!

'El reverendo' es un show man de cepa, pero todo se puede venir abajo si su música no se escucha. Por un hora, Manson cantó sus grandes éxitos en conjunto con sencillo de su última placa, sin embargo el sonido dejó mucho que desear, por lo menos de la parte de medio para atrás del público poco escuchaba de la presentación ¡Súbele, súbele! o ¡Mejor ponte Spotify! eran parte de un ya desesperado y enojado público, ¡Vaya! ni “The Beautiful People” salvó el show

7- Por fin...Tenacious D

El 22 de septiembre se presentaría originalmente en el Pepsi Center WTC, sin embargo tras los sismos en México decidieron cancelar su presentación. Meses después serían añadidos al cartel del Hell and Heaven y aunque no fueron colocados en el escenario principal y compartían horario con Judas, Jack Black y Kyle Gass lograron retacar el 'Alternative Stage'

8- El Pastor del metal

Judas Priest, uno de los máximos exponentes del género y estrena disco y gira. A lo largo de sus casi 50 años de carrera han tenido cambio de alineación pero su grandeza continúa. Con un gran juego de luces, colosal escenario y la impresionante voz que caracteriza a Rob Halford, la Curva 4 del Autódromo entonó a todo pulmón clásicos como “Breaking The Law”, “Eléctric Eye”, “Freewheel Burning” y “You’ve Got Another Thing Coming”.

9- Adiós Ozzy

Se fue probablemente la última presentación de 'El príncipe de la Tinieblas' en México. Ozzy Osbourne se retira de los escenarios y inició prácticamente en México su despedida mundial.

Acompañado por el guitarrista Zakk Wylde, el bajista Blasko, el baterista Tommy Clufetos y el tecladista Adam Wakeman, Ozzy Osbourne fue Ozzy Osbourne. Caminaba sin mucha coordinación en el entarimado, pero sí con todo el ímpetu que lo caracteriza "Can you hear me" gritaba una y ora vez. En la noche se escucharon las infaltables Mr. Crowley, Crazy Train pero también clásicos de Sabbath y del heavy metal mundial War Pigs y Paranoid. A destacar que para esta hora, muchos de los asistentes lucían notablemente cansados y con celular en mano grabando gran parte del concierto.

Por cierto, dos potencias se saludan

10- El festival estuvo bueno si....