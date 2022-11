Harry Styles le dice a los tapatíos: "Tenía muchas ganas de verlos"

La pausa por la pandemia había retrasado el encuentro de Harry Styles con los tapatíos, pero todo llega en el momento indicado y valió la pena la espera. El británico tuvo una noche dorada en la Arena VFG este domingo, demostrando que es una estrella que está en los cuernos de la Luna. Su concierto ya era sold out mucho antes de que se concretara esta cita con la audiencia de Guadalajara.

Como buen inglés, comenzó con puntualidad su espectáculo poco antes de las 21:00 horas, el cual es parte de su gira global "Love On Tour". Previamente a su salida al escenario de la VFG, la banda que calentó los motores de la velada fue Koffee.

Harry abrió con temas como "Music for a sushi restaurant", "Golden" y "Adore you". No hubo un solo momento en que la gente no dejara de gritar y corear sus temas. La efervescencia por su presencia se vivía a tope. Muchas chicas utilizaban una boa de plumas similar a las que luce Harry cada que tiene oportunidad.

"Buenas noches México, estoy muy feliz de estar de vuelta en este país y tenía muchas ganas de verlos a todos ustedes, nuestro trabajo esta noche es entretenerlos y espero que nos divirtamos juntos. Por lo pronto les pido un aplauso para el grandioso Kofeee, vamos a empezar con esto, ¿me ayudan?", fueron las primeras palabras que Harry le dirigió al público.

Otras canciones que también cimbrarón al público, fueron: "Cinema", "Daylight", "Kee driving" y "She". La escenografía de gran formato de Harry lució por ofrecer una gran pantalla al centro y dos más laterales. Su banda en vivo entregó todo. Él lucía un atuendo relajado con una playera a rayas y unos pantalones marrón.

Cuando cantó "Matilda", recordó que este tema es muy especial para él y que representa una etapa de sus adolescencia.

Reiteró que se alegraba de cumplir la promesa de cantar en México, portó la bandera nacional, la bandera LGBT y leyó algunos carteles de las fans, como el de Miriam, quien cumplió 23 años y Harry le pidió al público cantar "Las Mañanitas" tanto en inglés como en español.

La energía subió un escalón más cuando Harry también cantó "Lights up" y "Satellite", pero más aún cuando recordó su etapa con One Direction. Y la fiesta tenía que seguir, así que Harry conquistó con hits como "Late night" y el éxito viral "Watermelon sugar".

El cierre de la velada ocurrió con "Love of my life", externando en español: "Los amo con todo mi corazón". Así también resonaron "Sign of the times", "As it was" y "Kiwi".

Cabe mencionar que antes de llegar a la VFG el tráfico estuvo muy cargado, justamente después de las 18:00 horas, además había mucha gente que se acercó a las inmediaciones de la VFG buscando boletos, incluso escuchando aunque sea el concierto desde el exterior del inmueble.

No cabe duda que Harry es una estrella muy querida, el público tapatío se le entregó por completo. La deuda quedó saldada tras la pausa por la crisis sanitaria.

