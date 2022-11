Harry Styles en Guadalajara: Los mejores memes del antes y después del concierto

El cantante Harry Styles se presenta hoy domingo a las 21:00 horas en la Arena VFG de Guadalajara para ofrecer su show “Love On Tour”, luego de que cancelara en 2020 debido a la pandemia.

Tras sus éxitos musicales con la recién llegada de “Harry´s House”, su nuevo álbum, muchos de sus fans comenzaron a emocionarse por la llegada del ex One Direction a México, incluso aquellos que no alcanzaron boletos.

En redes sociales, ya circulan algunas fotografías y videos donde se puede ver la preparación del escenario así como la emoción previa al concierto, con icónicos memes, montajes y hasta buenos deseos para el cantante por la noche.

El próximo martes 22 de noviembre Harry Styles ofrecerá un show en la Arena Monterrey y el jueves 24 y viernes 25 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Aquí te recopilamos los mejores posts del antes y después del concierto de Harry Styles:

Harry soundchecking today in Guadalajara, Mexico. pic.twitter.com/S4oTYugStb — Harry Styles Updates. (@TheHSUpdate) November 20, 2022

yo hoy fingiendo que no hay un concierto de Harry Styles en Guadalajara, para no sentirme mal porque no fui pic.twitter.com/DkMdUPNDJi — . (@justnetoo) November 20, 2022

Golden en estos momentos SOUNDCHECK de la Banda de Harry Styles @ Arena V.F.G Guadalajara GDL pic.twitter.com/W2K5fWewBi — 皿 (@ailoviutl) November 20, 2022

Harry Styles dará su primer show mañana en Guadalajara y es justo el día en que se conmemora la Revolución Mexicana, será este



MEXICO IS HARRY'S HOUSE pic.twitter.com/ezs2QGWwde — Harry Styles México (@HarryMexOficial) November 20, 2022

Harry Styles se ha establecido como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut homónimo en solitario se convirtió en uno de los diez álbumes más vendidos del año en el mundo y tuvo la mayor primera semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Su segundo álbum, “Fine Line”, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, lo que lo convirtió en el segundo álbum número uno de Harry en los EU e hizo historia en las listas de éxitos al proporcionar la mayor semana de ventas para un artista masculino en solitario en el Reino Unido desde que Nielsen Music comenzó a comercializar electrónicamente los datos de ventas en 1991.

Finalmente, lanzó "Harry´s House" fue lanzado en mayo de este año con éxitos como "As It Was", "Little Freak", entre otros. El álbum está nomindado en 6 categorías al Grammy.

AC