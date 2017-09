'Chava Iglesias' quiere todo el poder en Nuevo Toledo

Los juegos de poder son catastróficos y para librarse de ellos hay que pasar por encima de quien sea necesario. En esta ocasión, “Chava Iglesias” (Luis Gerardo Méndez) tendrá que incursionar en el mundo de la política para poder recuperar el estadio de “Los Cuervos de Nuevo Toledo” y el único camino que tiene es convertirse en gobernador. Claro, para poder llegar a la silla, tendrá que vivir una y mil cosas, que podremos ver en el estreno de la tercera temporada de “Club de Cuervos”, que se llevará a cabo este 29 de septiembre a través de Netflix.

En la segunda temporada se vio cómo el equipo de futbol tuvo un declive tan estrepitoso que ya nadie confiaba en él y aunque los hermanos lo llevaron de nuevo a Primera División, ahora, “Chava” e “Isabel” (Mariana Treviño) compartirán de nuevo las riendas de la empresa, buscarán que su equipo permanezca en Primera División y que estos vuelvan a ser dueños del estadio que los vio nacer, porque el actual gobernador que está por salir de su mandato no lo permite, para ello “Chava” necesita crear empatía con los habitantes y el propio gobernador le dará batalla puesto que él postulará a su esposa.

“Yo siempre he pensado que la tesis de la serie es, ¿qué pasa cuando el poder cae en las manos equivocadas? Y en ese sentido, todo ese tema político que estuvimos sembrando ligeramente en las dos primeras temporadas, en esta tercera va de lleno. Y lo vemos a partir de que ‘Chava Iglesias’ tiene que lanzarse como candidato a gobernador de Nuevo Toledo para mantener el equipo. Esto nos permitió abrir una Caja de Pandora y burlarnos de todo este universo patético electoral y político del país y del mundo”, comparte Luis Gerardo en entrevista, quien es apoyado por Mariana Treviño al señalar que en la política actual, lo que mueve a los postulantes como primera causa son los intereses personales.

“Todas estas motivaciones absurdas son las que lleva la serie, este wey quiere a salvar a su equipo, haciéndose gobernador y tristemente así funcionan las cosas, de puros intereses personales”.

Y aunque se odien y se den hasta con la cuchara, los hermanos “Iglesias” tendrán que hacer unidad, así les cueste sudor, sangre y berrinches. “Ellos están compartiendo algo y aunque se traten de separar, esa misma plataforma los va a unir y van a tener que resolver, se están dando cuenta de eso”, dice Mariana, quien en el caso de su personaje “Isabel”, ésta se dará cuenta que está realmente sola. “Ella ya quitó a todos del camino, quitó incluso al ‘Chivo’ (su esposo) que era su sostén, y ahora está aislada, sola en las oficinas sin mucho que hacer”.

Luis Gerardo reconoce que esta tercera temporada será la más divertida que verá la audiencia. “La primera temporada era como el planteamiento, era divertida, pero tenía esta parte conmovedora del padre y la ausencia. La segunda se vuelve mucho más oscura, porque vas al fondo de los personajes y sus universos, lo que pasa en sus cabezas. Y en esta tercera temporada, cuando los dos hermanos toman el volante del equipo otra vez, tienen que estar otra vez juntos en la misma sala, mucho tiempo”.

Mariana destaca que la naturaleza de esta nueva entrega es que el público se divierta desde afuera con el conflicto tan patético que los personajes están creando desde el interior, pues comparte que los “Iglesias” creen controlar la situación, pero ellos son los causantes de los problemas que ahora intentan resolver.

La magia de los personajes secundarios

Si bien “Chava” e “Isabel” son muy queridos por la audiencia, también hay otros personajes que tienen su propia esencia y base de fans, como “Hugo Sánchez” (Jesús Zavala), “El Potro” (Joaquín Ferreira) y “Aitor Cardoné” (Alosian Vivancos). De hecho para esta nueva entrega se integran otros actores como Melissa Barrera quien será un nuevo amor para “Chava Iglesias”, Moisés Arizmendi quien hace la versión joven del papá de “Los Iglesias” y como el nuevo jugador de “Cuervos de Nuevo Toledo”, “Javier Pizarro” (David Medel) que a diferencia de sus compañeros, no es ni parrandero ni mujeriego.

Luis Gerardo comparte que si la serie tiene personajes entrañables es porque el director y productor, Gary Alazraki, se hizo del equipo de escritores más sólido posible, tanto que incluso trajeron de Estados de Unidos a guionistas de series como “Los Soprano”, para capacitarlos y darles supervisión en la estructura de los guiones de “Club de Cuervos”.

Conejillo de indias

Un atractivo que tiene Netflix en torno a sus audiencias, es que les brinda regalos previos a manera de mantenerlos cautivos; por ejemplo, que “Soraya Montenegro” llegue a Litchfield en “Orange is the new black” y que sea una reclusa más o que “Chava Iglesias” viaje a Rusia, si bien son contextos que no tienen que ver con las historia de las temporadas, se aderezan de la realidad y son contenidos que se vuelven virales.

Mariana y Luis Gerardo aseguran que precisamente ellos como parte de los contenidos locales son los conejillos de indias de Netflix para experimentar con la audiencia estos clips virales. “Estamos trabajando con el estudio más poderoso del mundo, y la gente de publicidad, marketing y redes sociales están a ese nivel. Cuando estás en Netflix hay una cantidad de trabajo y horas invertidas, donde sabes que se sentaron 12 genios en una sala para tirar ideas de cómo será el tráiler, el poster o qué tontería hará ‘Chava’ en redes sociales. Esto es algo increíble, un regalo para los fans”, finaliza Luis Gerardo.

SABER MÁS

El futbol, tema universal

“Club de Cuervos” tiene mucha audiencia no sólo en México, también en Estados Unidos, Brasil y Colombia, y tanto Mariana como Luis Gerardo lo atribuyen a que el tema del futbol y el juego de poder son tópicos universales con los que la gente se siente identificada. “Así somos los seres humanos como individuos, tenemos toda una vida por delante en la que probablemente vamos a aprender una verdad universal y aquí hablamos de temas globales como el futbol y la política, que son un pretexto para abordar otras cosas como el ego, el poder y la traición”.