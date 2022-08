Ángela Aguilar: Gussy Lau se sincera sobre su relación con la hija de Pepe Aguilar

El escándalo que protagonizó Ángela Aguilar tras la filtración de unas fotos donde aparecía con su novio, Gussy Lau, ha quedado atrás. Y aunque tanto ella como el compositor han seguido camino; ahora su expareja recordó, ante medios de comunicación, lo que vivieron. El cantautor fue cuestionado sobre su sentir a casi cinco meses de haber terminado su romance con la hija de Pepe Aguilar.

"Me dolió que se le atacara así (a Ángela), honestamente. Ella nunca había tenido un escándalo, digo, un beso, ¿no?, pero no dejó de ser escándalo", dijo. Lau también explicó que pese a la atención mediática y las críticas que recibieron, hubieran podido resolver la situación juntos, ya que, confesó, él sí estuvo muy enamorado de la cantante: "Sí (me enamoré), creo que los problemas de pareja se hubieran arreglado en pareja", agregó. Sin embargo, también destacó que la historia entre ellos ya tiene vuelta atrás y descartó por completo que, en algún futuro, pudieran retomar su noviazgo: "Creo que la vida está enfrente y no atrás, no hay que aferrarse a lo que ya pasó, es un aprendizaje y listo".

Sobre la relación laboral con su exsuegro, Gussy no adelantó mucho, pero destacó que hay algunos temas ya grabados que espera que puedan ser lanzados al público, incluso, detalló que tanto Ángela como Leonardo ya han estrenado un par de canciones de su autoría. Pepe Aguilar, en una entrevista que ofreció a "Despierta América", reveló que no sabía si continuaría trabajando con Lau, pero le deseó mucho éxito en su carrera: "El chavo tiene mucho talento. Aquí o en dónde esté va a seguirlo teniendo", dijo.

FS