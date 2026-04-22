Wall Street cerró este miércoles 22 de abril del 2026 en verde y con nuevos récords en los índices S&P 500 y Nasdaq después de que Estados Unidos anunciara la ampliación de su alto el fuego con Irán.

¿Cómo le fue a los indicadores de Wall Street y al petróleo este 22 de abril del 2026?

Al término de la sesión, el Dow Jones subió un 0.69 %, hasta 49 mil 490 puntos; el selectivo S&P progresó un 1.05 %, hasta siete mil 137 unidades, y el Nasdaq ganó un 1.64 %, hasta 24 mil 657 enteros.

El mercado rebotó tras dos días de pérdidas por la expectativa de avances en la crisis en Oriente Medio, aunque el petróleo ha seguido presionado al alza por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent rozó hoy los 102 dólares y el del Texas los 93 dólares ante la noticia de que la Guardia Revolucionaria iraní atacó al menos tres buques que intentaron cruzar el estrecho sin permiso de Teherán.

Pese a todo, se registraron ganancias en la mayoría de sectores corporativos , encabezados por el tecnológico (2.3 %) y el de comunicaciones (1.41 %), que engloban a las grandes cotizadas estadounidenses.

Los analistas de la gestora de fondos Federated Hermes dijeron en una nota que la guerra no beneficia a Irán, EU ni la economía global, por lo que en lugar de "elucubrar" sobre su resolución, "los mercados simplemente siguen adelante".

¿Qué empresas del S&P 500 tuvieron mayores avances hoy?

Los analistas señalaban también que la temporada de resultados trimestrales está siendo positiva, y la gran mayoría de las empresas del S&P 500 han superado las previsiones.

La fabricante de aviones Boeing subió un 5.5 % tras reportar una reducción en sus pérdidas y anunciar que espera aumentar pronto la producción de su aparato estrella, el 737 Max.

Por su parte, la marca de automóviles eléctricos de lujo Tesla cerró con un avance del 3.7 % antes de divulgar un aumento de beneficios trimestral y posteriormente subía en las operaciones electrónicas.

JM