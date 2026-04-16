La Pensión Bienestar beneficia a millones de personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad cada bimestre. Tras el depósito correspondiente al periodo marzo-abril, los beneficiarios ya esperan la fecha del pago de abril-mayo, el del tercer bimestre de 2026.

¿En mayo? El mes en que caería el tercer depósito del año

La programación de los depósitos anteriores sugiere que el próximo pago debería empezar el próximo viernes 1 de mayo. No obstante, es frecuente que la Secretaría del Bienestar sea la entidad que valide el calendario oficial. Ariadna Montiel, la responsable de la dependencia, habitualmente comunica las fechas precisas por medio de los canales oficiales y las redes sociales de la Secretaría, por lo que es mejor esperar esa información.

Además, el 1 de mayo es inhábil con motivo del Día Internacional del Trabajo, por lo que es muy probable que no haya depósitos porque no habrá actividad en los bancos. Esto da a entender que el primer día laboral será el lunes 4 del mismo mes y que la dispersión iniciaría ese día.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en 2026? Montos actualizados

Desde enero de 2026, los apoyos de cada bimestre se incrementaron y actualmente se entregan los siguientes montos:

Personas adultas mayores: 6 mil 400 pesos cada dos meses

Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Estos recursos buscan fortalecer la economía de los hogares y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables en todo el país.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026

Cabe mencionar que el que aparece en esta nota es solo un calendario tentativo que contempla los días hábiles del mes de mayo. Una vez que se haga oficial el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, esta misma nota se actualizará.

Pensión Bienestar - Calendario tentativo y fecha en la que iniciaría el tercer pago de 2026

Letra inicial | Fecha de depósito

A | 4 de mayo

B | 5 de mayo

C | 6 y 7 de mayo

D, E, F | 8 de mayo

G | 11 y 12 de mayo

H, I, J, K | 13 de mayo

L | 14 de mayo

M | 15 y 19 de mayo

N, Ñ, O | 20 de mayo

P, Q | 21 de mayo

R | 22 y 25 de mayo

S | 26 de mayo

T, U, V | 27 de mayo

W, X, Y, Z | 28 de mayo

Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar

Las personas interesadas en incorporarse al programa deberán acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación, siempre y cuando haya convocatoria:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, Inapam o carta de identidad).

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Número telefónico de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se solicita también un certificado médico expedido por una institución pública de salud.

Tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad pueden designar a un auxiliar que los represente en el trámite. Este auxiliar deberá presentar la misma documentación para completar el registro.

Para resolver dudas o conocer el calendario oficial de pagos, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, donde se publican las fechas exactas y las convocatorias para nuevos registros.

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