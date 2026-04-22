Irán rechaza reabrir el estrecho de Ormuz mientras continúe el bloqueo naval de EU

Ante la incertidumbre internacional por la escalada del conflicto en Medio Oriente, este miércoles el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, reiteró que la República Islámica no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto contra los puertos y buques de Irán.

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A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el funcionario iraní destacó que la reapertura del estrecho de Ormuz —una de las vías marítimas más importantes del mundo, por donde transita más del 20 por ciento del petróleo mundial— no será posible, ya que señalan que las fuerzas estadounidenses han infringido el alto al fuego que se había pactado.

Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz por el bloqueo naval de Estados Unidos

“La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto al fuego”, advirtió Qalibaf, quien se ha convertido en una de las figuras políticas más visibles de la República Islámica en estos momentos.

El político y ex guardia revolucionario dijo que el alto el fuego está siendo vulnerado ahora mismo en su opinión por el "bloqueo naval y el secuestro de la economía mundial" por parte estadounidense y por los ataques israelíes contra Líbano.

"No lograron (Estados Unidos e Israel) sus objetivos mediante la agresión militar, ni los lograrán mediante la intimidación. La única vía para avanzar es aceptar los derechos de la nación iraní", aseguró.

Bloqueo naval y la tensión frenan las negociaciones con Washington

El mensaje de Qalibaf se produce en medio del estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos tras días de incertidumbre sobre si las delegaciones lideradas por JD Vance y el iraní Qalibaf se volverían a sentar en Islamabad tras el primer contacto directo los pasados 11 y 12 de abril.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer la extensión del alto el fuego, pero mantuvo el bloqueo naval, ante lo que Teherán se niega a negociar.

Tras el anuncio de Trump, la Guardia Revolucionaria iraní ha apresado dos buques en el estrecho de Ormuz por "operar sin los permisos necesarios" y que han sido conducidos a la costa de Irán.

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