Encontrar un departamento o una casa en renta, a un precio justo en México, parece cuestión de suerte, pero la ciencia de los datos tiene una explicación: lo que ves en las apps inmobiliarias es apenas la "punta del iceberg" de un mercado mucho más económico que se resiste a la digitalización.

De acuerdo con el estudio "Mercado de Alquiler de la Vivienda Digital 2025" del Infonavit, existe una brecha abismal entre las expectativas de los dueños en internet y lo que realmente se paga en las calles .

El mito de los precios digitales: Una brecha de 20 mil pesos

La disparidad de precios es alarmante. Mientras que en los portales inmobiliarios el precio promedio de renta ronda los 25 mil 200 pesos, los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) revelan que el promedio real en el país es de apenas 3 mil 400 pesos .

Esta diferencia de casi 10 veces se debe a dos factores principales:

Margen de negociación: Los precios online son el "deseo" del dueño, pero en el mercado real casi siempre se negocia a la baja.

Segmentación: Las plataformas digitales se enfocan en viviendas nuevas, con amenidades y en zonas de nivel medio-alto, ignorando la vivienda popular.

El "mercado invisible": El 99% de las rentas no está en internet

Marisol Becerra, especialista de la consultora Monopolio, destaca que la oferta digital es mínima comparada con el universo real.

"Existen 6 millones de viviendas en alquiler en México, pero en los principales portales apenas se identifican unas 44,700 unidades", detalla Becerra.

Esto significa que menos del 1% de la vivienda disponible aparece en internet. El resto sigue operando a la antigua: con letreros de cartón pegados en la ventana o recomendaciones entre conocidos.

Los 6 estados que "acaparan" la oferta digital

Si buscas renta fuera de estas zonas, es probable que no encuentres nada en la red. La oferta digital está sumamente concentrada en seis entidades que reúnen el 71% del mercado online:

Ciudad de México: 30%

Jalisco y Querétaro: 20.5%

Nuevo León: 9.6%

Estado de México: 8%

Quintana Roo: 5%

¿Por qué es tan difícil encontrar departamento en línea?

Ludovic Prades, director de operaciones de Homie, señala que México sufre un grave problema de falta de digitalización. Mientras que en ciudades como Sao Paulo (Brasil) un solo portal puede ofrecer 100 mil departamentos, en México el sitio más grande apenas llega a los 9 mil.

Esta ineficiencia obliga a los inquilinos a realizar una "búsqueda extrema": caminar por las colonias para cazar letreros físicos, ya que la vivienda económica simplemente no existe en el ecosistema digital.

Dato revelador: Según el Infonavit, el 75% de las familias mexicanas paga una renta mensual de 3 mil 400 pesos o menos, una realidad que los algoritmos de los grandes portales inmobiliarios aún no logran capturar .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SUN

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