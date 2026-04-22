El precio del dólar en México arrancó la jornada de este miércoles 22 de abril de 2026 con una tendencia al alza, cotizando en un promedio de 17.33 pesos por unidad en los principales mercados financieros . Esta cifra oficial, confirmada a primera hora de la mañana, marca un tropiezo para la moneda nacional frente a la divisa estadounidense, alterando las proyecciones de quienes esperaban una semana de total estabilidad cambiaria.

De acuerdo con la información publicada por el Banco de México (Banxico) a través del Diario Oficial de la Federación, el tipo de cambio FIX para solventar obligaciones se estableció exactamente en 17.3323 pesos . Este movimiento representa una ligera depreciación para el peso mexicano, que durante gran parte del mes había logrado resistir los embates de la economía global con un comportamiento bastante ordenado y sin sobresaltos.

¿Por qué está subiendo el dólar a nivel global?

La respuesta a esta repentina caída del valor de nuestra moneda no se encuentra en factores internos de México, sino en la agudización de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El conflicto bélico entre naciones de aquella región y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz han paralizado una parte crucial del comercio mundial de petróleo, encendiendo las alarmas de los grandes capitales internacionales.

Ante este escenario de incertidumbre mundial, los inversionistas han decidido actuar con cautela y buscar un refugio seguro para sus capitales, apostando masivamente por el dólar estadounidense. A esto se suman las recientes señales emitidas por la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyas decisiones sobre mantener o modificar las tasas de interés siguen manteniendo en vilo a todo Wall Street y a los mercados emergentes.

Para el ciudadano de a pie en Guadalajara y el resto del país, este panorama internacional tiene un impacto directo e inmediato en su economía diaria. El encarecimiento del billete verde afecta desde el costo de los productos importados que consumimos a diario, hasta las tarifas de los servicios digitales que pagamos mes a mes, encareciendo el costo de vida de forma silenciosa pero constante.

¿Dónde cambiar tu dinero hoy? Tips rápidos y cotizaciones

Si necesitas realizar operaciones cambiarias esta misma mañana, es vital comparar opciones para no perder dinero en la transacción. A continuación, te presentamos una lista con los valores promedio que manejan las principales ventanillas bancarias del país para este miércoles:

• Banco Azteca: Compra en 16.30 y venta en 17.09 pesos.

• BBVA Bancomer: Compra en 16.47 y venta en 17.61 pesos.

• Banorte: Compra en 16.10 y venta en 17.65 pesos.

• Afirme: Compra en 16.40 y venta en 17.90 pesos.

Es fundamental recordar que la volatilidad del mercado cambiario significa que estos precios son dinámicos y pueden modificarse drásticamente a lo largo del día . Por ello, te sugerimos verificar la cotización en tiempo real desde la aplicación móvil de tu banco antes de acudir físicamente a la sucursal, garantizando así que obtendrás el mejor trato posible por tus pesos.

Pros y contras de la cotización de hoy

Para las miles de familias mexicanas que reciben remesas desde el extranjero, este ligero repunte del dólar representa, paradójicamente, una excelente noticia para sus finanzas. Al convertir los dólares enviados por sus familiares a pesos mexicanos, el dinero rendirá un poco más en ventanilla, dándoles un respiro frente a la inflación y permitiéndoles cubrir más gastos básicos del hogar.

Por el contrario, si tienes deudas contraídas en dólares, pagas rentas en esta divisa o estás a punto de viajar al extranjero, el escenario actual exige mucha prudencia financiera. Los expertos recomiendan mantener la calma, evitar las compras de pánico de divisas y esperar a que el mercado absorba el impacto de las noticias internacionales antes de realizar movimientos fuertes de capital.

En el ámbito de las transferencias internacionales, plataformas como Western Union cotizan el envío en 16.95 pesos, mientras que MoneyGram lo hace en 17.68 pesos por dólar. Estas variaciones entre plataformas digitales y bancos tradicionales demuestran la importancia de cotizar en al menos tres lugares distintos antes de presionar el botón de enviar o recibir dinero desde Estados Unidos.

Aunque el panorama luzca retador, los analistas financieros coinciden en que el peso mexicano sigue mostrando una fortaleza histórica si lo comparamos con los niveles de años anteriores. La economía nacional cuenta con reservas sólidas y un mercado interno dinámico que, por ahora, sirven como un escudo protector contra las peores sacudidas de la economía internacional y los conflictos bélicos lejanos.

Mantente informado a través de las plataformas digitales de El Informador para conocer las actualizaciones del cierre de mercados de esta tarde. Seguiremos monitoreando de cerca el comportamiento de las divisas para brindarte la información más precisa, útil y oportuna que te ayude a tomar las mejores decisiones para tu bolsillo en esta mitad de semana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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