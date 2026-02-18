¿SAT multaría a quienes ahorren en tandas en 2026? Esto dice la autoridad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que no existe ningún programa de fiscalización, supervisión o aplicación de multas dirigido a quienes participan en las llamadas tandas a través de un comunicado, un mecanismo tradicional de ahorro colectivo ampliamente utilizado en México.

Ante versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre un supuesto endurecimiento en la vigilancia de este tipo de prácticas, el organismo tributario desmintió categóricamente dicha información y precisó que no realiza operativos de supervisión sobre recursos provenientes de tandas .

El SAT subrayó que los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas” no son, ni serán, un objetivo de fiscalización. Asimismo, señaló que actualmente no existe ningún programa o subprograma orientado a auditar o dar seguimiento a esta práctica.

La autoridad fiscal afirmó que las publicaciones que advierten sobre posibles multas, revisiones o bloqueos de cuentas relacionados con tandas carecen de fundamento legal y generan alarma injustificada entre la población.

Finalmente, el SAT reiteró su compromiso de brindar certeza a las y los contribuyentes y rechazó cualquier intento de desinformación que pueda afectar a la ciudadanía.

SV