¿Por qué algunos jubilados reciben dos pagos en mayo de 2026? El quinto mes de 2026 llega con excelentes noticias para un sector específico de la población adulta mayor en México. Al igual que ocurrió en el mes de marzo, miles de beneficiarios verán reflejados dos depósitos distintos en sus cuentas bancarias, aunque vale la pena aclarar que será en dos tarjetas diferentes.

Esto es una fuente de ingresos muy oportuna para la economía familiar frente a los gastos cotidianos y el pago de servicios.

Es importante aclarar que no se trata de un error del sistema bancario ni de un bono extraordinario otorgado por las dependencias de salud.

Esto responde a una coincidencia en los calendarios de pago entre los programas sociales del Gobierno Federal y las pensiones contributivas tradicionales.

Los afortunados que gozarán de este beneficio económico son aquellos adultos mayores que, además de estar jubilados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , se encuentran inscritos en el padrón de la Pensión Bienestar.

La Secretaría de Bienestar dispersa sus fondos de manera bimestral. En este caso, el pago correspondiente al periodo de mayo-junio se empalma directamente con el depósito mensual ordinario de las instituciones de salud pública.

Por lo tanto, si cumples con ambos requisitos, recibirás tu pensión laboral (fruto de tus años de trabajo bajo la Ley del Seguro Social) y el apoyo gubernamental de forma simultánea.

Vale la pena mencionar que la pensión universal es un derecho constitucional que se entrega sin importar la condición social, económica o si el beneficiario ya recibe otra pensión.

Fechas oficiales: ¿Cuándo depositan el IMSS, el ISSSTE y la Pensión Bienestar en mayo?

Aunque la noticia del pago doble es motivo de alegría, es fundamental prestar atención a las fechas exactas de cobro.

El calendario de mayo de 2026 presenta modificaciones importantes debido a la conmemoración del Día del Trabajo, una fecha que altera la operatividad del sistema financiero mexicano.

Para los extrabajadores pensionados del ISSSTE, las noticias son inmejorables. En lugar de esperar al inicio del mes, el dinero estará disponible en las cuentas bancarias desde el miércoles 29 de abril de 2026, lo que es común y no representa un adelanto, sino que así está establecido en el calendario oficial dado a conocer a finales de 2025.

ESPECIAL / ISSSTE

Por el contrario, los pensionados del IMSS experimentarán un ligero retraso en la recepción de su dinero. La normativa de este instituto dicta que los pagos se realizan el primer día hábil de cada mes.

Sin embargo, dado que el 1 de mayo es un día de descanso obligatorio y los bancos suspenden operaciones por completo, el pago no podrá procesarse en esa fecha. Además, al cruzarse con el fin de semana (sábado 2 y domingo 3 de mayo), el dinero se verá reflejado en las cuentas hasta el lunes 4 de mayo de 2026.

ESPECIAL / IMSS

Ante este escenario, las autoridades recomiendan administrar bien los recursos durante estos días de espera para evitar contratiempos en el pago de servicios básicos.

La programación de los depósitos anteriores de la Pensión Bienestar sugiere que el próximo pago debería empezar el próximo viernes 1 de mayo. No obstante, es frecuente que la Secretaría del Bienestar sea la entidad que valide el calendario oficial. Ariadna Montiel, la responsable de la dependencia, habitualmente comunica las fechas precisas por medio de los canales oficiales y las redes sociales de la Secretaría, por lo que es mejor esperar esa información.

Además, considerando que el 1 de mayo es inhábil, es muy probable que no haya depósitos porque no habrá actividad en los bancos. Esto da a entender que el primer día laboral será el lunes 4 del mismo mes y que la dispersión iniciaría ese día.

Al momento, circula un calendario tentativo que no es oficial aún.

Planifica tus gastos y evita contratiempos

Recuerda que estar bien informado es la mejor herramienta para cuidar tu economía y la de tu familia. Planifica tus gastos de mayo considerando estas fechas oficiales y saca el máximo provecho a tus recursos económicos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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