Wall Street cerró este lunes 27 de abril del 2026 en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0.13 %, en una jornada marcada por la falta de avances en las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

¿Cómo cerraron el Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 hoy en Wall Street?

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedió 62.92 puntos hasta situarse en los 49 mil 167.79 . Sin embargo, el selectivo S&P 500 avanzó un 0.12 %, hasta los 7 mil 173.91 enteros , y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.19 %, hasta los 24 mil 887.1 puntos.

Aunque estos avances son leves, tanto el S&P 500 como el Nasdaq siguen en máximos históricos de cierre.

Los inversores continúan atentos al desarrollo de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo va la situación entre Estados Unidos e Irán, y cómo afectó a los indicadores?

El sábado 25 de abril del 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

Ayer, Trump aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa.

Mientras, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, afirmó que actualmente no hay ninguna reunión prevista entre Teherán y Washington.

En el plano corporativo, varias compañías del sector de la electrónica lograron sustanciosos avances en la jornada de hoy: Micron ganó un 5.6 %, mientras que Intel y Sandisk sumaron un 2.97 % y un 8.11 %, respectivamente.

JM