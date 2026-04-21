El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió mensajes contradictorios sobre el camino a seguir para la guerra contra Irán, declarando que no tenía prisa por poner fin al conflicto y, al mismo tiempo, expresando confianza en que pronto se llevarán a cabo nuevas negociaciones con Teherán.

Con el alto al fuego de 14 días a punto de expirar mañana, Trump osciló en entrevistas telefónicas y publicaciones en redes sociales entre un optimismo moderado de que pronto podría alcanzarse un acuerdo y la advertencia de que muchas bombas “empezarán a estallar” si no hay un acuerdo antes de que venza el alto al fuego.

Trump indicó que aún espera enviar a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente JD Vance, a la capital paquistaní de Islamabad para una segunda ronda de conversaciones, incluso mientras Irán insistía en que no participaría hasta que Trump reduzca sus exigencias.

El principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, señaló que Estados Unidos quiere que Irán se rinda y añadió que, por el contrario, Teherán se ha estado preparando “para revelar nuevas cartas en el campo de batalla”.

“No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas”, escribió Qalibaf en la red social X a primera hora del martes.

Trump aseveró que no siente presión para poner fin a la guerra hasta que Irán acepte sus condiciones. “No estoy bajo ninguna presión en absoluto”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social, “aunque, todo sucederá, relativamente rápido”.

Pakistán seguía con los preparativos para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras el frágil alto al fuego se vio bajo presión el fin de semana por el renovado conflicto en torno al Estrecho de Ormuz.

Trump dijo a Bloomberg News que era “altamente improbable” que renovara el alto al fuego.

Las tensiones aumentaron después de que la Marina de Estados Unidos atacara y se apoderara el domingo de un barco que, según dijo, intentaba evadir su bloqueo de los puertos iraníes. Irán disparó el sábado contra embarcaciones y detuvo abruptamente el tráfico en el estrecho, dejando de lado su promesa de permitir el paso de algunos barcos y alegando que Estados Unidos no estaba cumpliendo su parte del alto al fuego.

Mujeres marcharon armadas en apoyo al Gobierno iraní. AFP

Las acciones de Estados Unidos son “incompatibles con las afirmaciones diplomáticas”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Aragchi, en redes sociales.

No dio indicios de qué hará Irán después de que expire el alto al fuego ni de si Irán regresará a una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos.

Trump no solamente ha apuntado sus declaraciones al exterior. Por ejemplo, reprendió a su secretario de Energía, Chris Wright, quien dijo que los automovilistas estadounidenses tal vez no vuelvan a ver precios de la gasolina en el rango de 3 dólares por galón (80 centavos por litro) sino hasta finales de este año o el próximo.

“Estoy totalmente en desacuerdo con él. Creo que bajará con fuerza si termina”, comentó Trump ante PBS. “Si la terminamos, si Irán hace lo que debe hacer, bajará con fuerza”.

Irán apuntó que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos, pero que seguía existiendo una amplia brecha entre las partes.

Las cuestiones que hicieron descarrilar la última ronda de negociaciones incluyeron el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el estrecho.

Pese a tregua, Tel Aviv lanza ataque al Sur de Beirut

Al menos seis personas resultaron heridas en un ataque del Ejército de Israel contra una localidad del Sur del Líbano, una zona que el Estado judío ha seguido golpeando pese a la entrada en vigor la semana pasada de un alto al fuego en el país mediterráneo, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un escueto comunicado que seis personas resultaron heridas como consecuencia de un “ataque enemigo israelí” dirigido contra la localidad de Qaqaiyat al Jisr, en el distrito meridional de Nabatieh, sin aportar más detalles.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que un dron bombardeó una zona de ese municipio, mientras que también afirmó que Israel atacó otras zonas del Sur del país, aunque no se registraron más heridos hasta el momento.

Líbano e Israel alistan cumbre en la Unión Americana

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, anunció que su país asumirá de forma directa las negociaciones bilaterales con Israel en Washington a través de una delegación encabezada por el veterano diplomático libanés Simon Karam, y rechazó la participación de otros actores como intermediarios o en representación del Líbano.

“El Líbano llevará a cabo las negociaciones bilaterales a través de una delegación encabezada por el embajador Simon Karam, y nadie más participará en esta misión ni sustituirá al Líbano”, dijo Aoun durante un encuentro con una delegación del partido libanés Frente de Soberanía en Beirut, según un comunicado de la Presidencia.

El mandatario precisó que el objetivo de estas conversaciones es “detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí de las zonas meridionales y desplegar al Ejército libanés en la frontera Sur internacionalmente reconocida”.

Indicó que, durante una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, éste expresó “su plena comprensión y disposición” ante las demandas de Beirut e intervino ante Israel para lograr un alto el fuego y preparar el inicio de un proceso negociador.

“Estas negociaciones pondrán fin a la situación anómala y restablecerán la autoridad y la soberanía del Estado libanés sobre todo su territorio, especialmente el Sur”, subrayó Aoun, quien pidió “el más amplio apoyo nacional” para que el equipo negociador libanés.

Por último, destacó que estas conversaciones son “independientes de cualquier otra”, y que el Líbano se enfrenta a dos opciones claras: “o la continuación de la guerra, con sus graves repercusiones humanitarias, sociales, económicas y soberanas, o las negociaciones para ponerle fin y lograr una estabilidad sostenible”.

“Yo elegí la negociación con la esperanza de que podamos salvar al Líbano”, concluyó.

El diputado libanés George Okais, presente en la reunión con Aoun, consideró que “la raíz de la crisis en el Líbano reside en las armas de (el grupo libanés chií) Hezbolá”, que se opone a las conversaciones y lanza cohetes y proyectiles contra Israel desde el 2 de marzo en apoyo a Irán en su guerra con Estados Unidos y el Estado judío.

Según este parlamentario, cuyo partido es opositor a la formación chií, el hecho de que Hezbolá porte armas “obstaculiza el funcionamiento del Estado e impide que este las monopolice”.

Ciudadanos comienzan a levantar sus hogares, dañados tras los bombardeos de EU e Israel. AFP

Un conflicto que siembra dolor en Medio Oriente

Desde que comenzó la guerra, al menos 3 mil 375 personas han muerto en Irán, según un nuevo balance difundido el lunes en medios oficiales iraníes por Abbas Masjedi, jefe de la Organización de Medicina Legista de Irán.

No desglosó las bajas entre civiles y fuerzas de seguridad, y se limitó a señalar que 2 mil 875 eran hombres y 496 eran mujeres. Afirmó que 383 de los muertos tenían 18 años o menos.

Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en Estados árabes del golfo Pérsico. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 militares estadounidenses han muerto en toda la región.

Los actos de violencia han seguido ocurriendo, por ejemplo, Hezbolá dijo que detonó explosivos el domingo en un convoy israelí dentro de Líbano, aunque sin aclarar si hubo muertos o heridos.

CT