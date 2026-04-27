Exportaciones de México aumentan pero hay déficit comercial por presiones de Trump

En México las exportaciones se dispararon un 27.7 % interanual a los 70.727 millones de dólares, mientras las importaciones aumentaron un 24.3 % hasta los 64.795 millones de dólares.

Solo en marzo, el país reportó un superávit de 5.932 millones de dólares, un 27.7 % más que el saldo también positivo de 1.097 millones de dólares del mismo mes de 2025.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8.212 millones de dólares de 2024.

México cerró el 2025 fortalecido por el sector manufacturero

El país cerró el 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

México tuvo un déficit comercial el primer trimestre del año

Por otro lado, México registró en el primer trimestre del año un déficit comercial de 1.012 millones de dólares, pese a un aumento del 17.9 % en las exportaciones, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y aranceles de Trump.

El dato se compara con el superávit de 1.097 millones de dólares del mismo periodo de 2025.

México se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos , por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronosticaron una recesión para México ante los aranceles de Donald Trump, que logró esquivar.

Exportaciones no petroleras se elevaron

Las exportaciones no petroleras se elevaron un 19.7 %, hasta los 171.281.2 millones de dólares. Por su parte, las importaciones subieron un 18.4 %, al totalizar 176.598.8 millones de dólares. Dentro de estas, las compras petroleras aumentaron un 19.7 % anual, hasta los 10.915.5 millones de dólares, mientras que las no petroleras crecieron un 1.3 %, al sumar 165,682 millones de dólares.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS