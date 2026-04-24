Wall Street cerró este viernes 24 de abril del 2026 en terreno mixto, pero con récords, en una semana dominada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz, y la volatilidad en el precio del petróleo, así como por los resultados trimestrales de varias empresas.

¿Cómo le fue a los indicadores de Wall Street y cómo los afecta la crisis en Medio Oriente?

Al cierre de hoy, el Dow Jones bajó un 0.16 %, hasta 49 mil 230 puntos; Mientras, el selectivo S&P 500, con un avance del 0.8 %, hasta siete mil 165 unidades; y el Nasdaq, con una subida del 1.63 %, hasta 24 mil 836 enteros, registraron máximos históricos, impulsados por Intel, que se disparó un 24 por ciento.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones también cierra con pérdidas acumuladas, del 0.5 %, y el S&P 500 y el Nasdaq acumulan ganancias, del 0.55 % y el 1.5 %, respectivamente.

Los inversores han apostado por l as compras o las ventas en función de las últimas noticias sobre la crisis en Medio Oriente , pero el momento más positivo fue el miércoles, cuando EU anunció la ampliación del alto el fuego con Irán en medio de las dudas sobre la negociación de paz.

La Casa Blanca confirmó este viernes que sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones.

Mientras, los operadores han seguido la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo mundial, que sigue cerrado en la práctica, lo que ha elevado los precios del petróleo: el barril de Brent supera los 105 dólares y el de Texas los 94 dólares.

JM