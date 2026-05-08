Viernes, 08 de Mayo 2026

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Wall Street cierra con récord en el Nasdaq tras noticias optimistas para inversores

El informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos resultó mejor de lo esperado y eso impulsó a todos los indicadores

Por: EFE

A pesar de la nueva ola de ataques entre EU e Irán, los inversores se mantienen esperanzados con un posible acuerdo de paz. EFE/S. Yenesel

A pesar de la nueva ola de ataques entre EU e Irán, los inversores se mantienen esperanzados con un posible acuerdo de paz. EFE/S. Yenesel

Wall Street cerró en verde este viernes 08 de mayo del 2026, con el tecnológico Nasdaq marcando un nuevo récord después de que se conociera un informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos mejor del esperado y mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra en Irán tras los ataques recientes.

Al término de la sesión, el Dow Jones sumó un 0.02 %, hasta los 49 mil 609; el selectivo S&P 500 ganó un 0.84 %, hasta los siete mil 398 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1.71 %, hasta las 26 mil 247 unidades.

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En el cómputo semanal, el Dow Jones creció un 0.22 %, el selectivo avanzó un 2.33 % y el tecnológico un 4.51 por ciento.

El Nadsaq cerró la semana marcando su undécimo nuevo récord del año este viernes, después de ya haber superado su propio máximo este jueves.

Una de las razones del nuevo máximo del tecnológico fue el repunte del sector de los semiconductores.

Las acciones de Intel, uno de los mayores diseñadores y fabricantes de semiconductores del mundo, subieron un 13.93 % al cierre del mercado bursátil.

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La Bolsa de Nueva York cerró al alza una semana de ganancias motivada por el optimismo que ha inundado el mercado ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Los inversores también valoraron positivamente el último informe de empleo del Buró de Estadísticas Laborales (BLS) que mantiene estable el desempleo en el 4.3 % en abril pero anota que se crearon 115 mil puestos de trabajo, muy por encima de los pronósticos de los expertos que estimaban una creación de unos 65 mil empleos.

El aumento registrado en el cuarto mes del año se debió a ganancias en los sectores de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista, indica el BLS en su informe.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 0.6 %, hasta 95.42 dólares el barril.

El crudo cerró la semana con una pérdida acumulada del 6 % tras varias oscilaciones provocadas por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

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JM

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